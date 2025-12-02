Timothy Bradley cree que Paul tiene oportunidad de vencer a Joshua

Timothy Bradley cree que Jake Paul tiene oportunidad de vencer a Anthony Joshua cuando se enfrenten el 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami y explicó sus razones.

En su canal de Youtube, Bradley comentó que Joshua se encuentra en declive y también que su barbilla no es tan resistente, por lo que Paul podría aprovechar eso para ganar.

“No es inevitable que AJ lo logre, hombre. AJ no ha estado en su mejor momento mental. AJ es medallista de oro olímpico y ha peleado con mejores oponentes. Lleva mucho tiempo en el poder. Ha estado en la cima del deporte durante muchísimo tiempo. Sí, está en declive. Esta es una pelea peligrosa para ambos. Para mí, es una pelea 50-50. AJ (se señala la barbilla). Vamos, hombre. No lo sé. No voy a predecir nada de eso”, dijo.

Jake Paul quiere sorprender al mundo. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Si Andy Ruiz logró entrar con su pequeño y rechoncho cuerpo, y ponerle las manos encima a Anthony Joshua, creo que Jake Paul tiene una oportunidad. Es un poco más rápido con los pies. Lanza combinaciones y tiene esa derecha con efecto que le gusta preparar. Anthony Joshua puede ser superado en boxeo. ¿Por Jake Paul? No lo sé. Lo digo en serio. Esto va a ser interesante. Si Jake Paul vence a Anthony Joshua, se lo voy a reconocer”, agregó.

Tras caerse la pelea con Gervonta Davis por sus problemas legales, Jake Paul -para sorpresa de todos- eligió a Anthony Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury y Julio César Chávez Jr. ven con chances al peleador estadounidense.

El enfrentamiento entre Joshua y Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Anthony Joshua es el favorito para ganar la pelea contra Jake Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, en su última pelea venció sin problemas a Julio César Chávez Jr. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

