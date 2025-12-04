Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, ¿cuál finalista tiene la plantilla más cara?

El Inter Miami y Vancouver Whitecaps se enfrentarán este sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium​ de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Ambos clubes están a una victoria de llevarse la MLS Cup 2025.

Este es un partido que contará con jugadores de renombre en cada lado. El Inter Miami llegó a este encuentro después de quedar tercero en la ronda regular en la Conferencia Este. “Las Garzas” eliminaron a Nashville en la primera ronda, superaron a Cincinnati en las semifinales de conferencia y golearon 5-1 a New York City en la final de conferencia.

Vancouver no se queda atrás. Este club ha eliminado a grandes equipos en su camino a la final. Después de quedar segundos en la Conferencia Oeste, Vancouver eliminó a Dallas FC en la primera ronda, vencieron por penales a Los Angeles FC y eliminaron a San Fiego FC en las finales de conferencia.

Luego de que sellaron su boleto a la final de la MLS Cup 2025, uno de los futbolistas de mayor cartel ofreció sus impresiones sobre la final. Thomas Müller resaltó la importancia de jugar contra el Inter Miami esta final. Müller y Messi se verán las caras en Estados Unidos después de varios años de rivalidad en Europa.

“Disfruto de ver a Messi jugar, pienso que Miami es un equipo realmente fuerte. Vimos que derrotó a New York en una forma muy fuerte. Es una gran final. Es una final que deseaba. Creo que es importante para todo el mundo. Lo bueno no es solo jugar contra el mejor jugador que jugó nuestro deporte y que sigue haciéndolo, sino que, creo, cuando tienes un duelo como este, más gente te ve”, dijo el veterano futbolista alemán.

La platilla más cara

El Inter Miami domina este renglón. El conjunto dirigido por Javier Mascherano tiene un valor de mercado de $90.5 millones de dólares. El futbolista mejor valorado de la plantilla, según Transfermarkt, es Rodrigo De Paul ($23.2 millones de dólares). El podio lo completan Lionel Messi ($20.9 millones de dólares) y Tomás Avilés ($5.8 millones de dólares).

Vancouver Whitecaps no se queda atrás con la profundidad de su plantilla. a pesar de que no tienen un valor tan alto, Vancouver cuenta con una lista de jugadores respetados. El valor general ronda los $62.2 millones de dólares. Los jugadores de mayor valoración son Thomas Müller ($7 millones de dólares), Ryan Gauld ($7 millones de dólares) y Brian White ($5.8 millones de dólares).

“Es una final de la MLS Cup. Pero si se juega con estos grandes jugadores y nombres del fútbol mundial, entonces es un poco más emocionante para más gente en el mundo. Así que es una situación perfecta para todos los involucrados“. agregó el exfutbolista del Bayern Múnich, Thomas Müller.

