Nicolás Larcamón lanza advertencia a los Tigres en su estadio

El 03 de diciembre se desarrollaron los partidos de ida de las semifinales del Apertura 2025. Cruz Azul y los Tigres de la UANL no pasaron del empate en el Estadio Banorte. Nicolás Larcamón calienta el partido de vuelta. Los Cementeros intentarán irrespetar la casa de los felinos.

El duelo en el Estadio Banorte fue muy parejo. Al minuto 61, Ángel Correa adelantó a los visitantes y complicó el panorama para Cruz Azul. Pero 15 minutos más tarde, Gabriel Matías Fernández conseguiría la igualdad por la vía del penal. La Máquina iba por el triunfo en su estadio; ahora intentará hacerlo en la casa de los Tigres.

“Mucho de lo que podemos hacer es saltar al Volcán y enmudecerlos. Salir a jugar, tener buena contundencia. Tenemos la fortaleza para plasmarlo”, dijo Larcamón tras el partido.

Los Tigres de la UANL tendrán un escenario a favor en el duelo de vuelta. El domingo 07 de diciembre se desarrollará el otro partido de esta serie en el Estadio Universitario. Los felinos intentarán conseguir el pase a la final ante su gente. Pero esto no condiciona los planes de Larcamón.

“La desventaja es relativa. Tenemos que ir allá a ganar. Pero al mismo tiempo, nuestra mejor versión es con ese objetivo. Si hoy nos íbamos con ventaja, creo que habríamos cometido el error de saltar al Volcán con la intención de defender”, explicó.

El estratega de Cruz Azul está centrado en el principal objetivo del club: conquistar el Apertura 2025. Nicolás Larcamón le intenta transmitir a sus dirigidos un pensamiento ganador. Más allá de pensar en el rival que tienen al frente, desde La Máquina solo se centran en que será un paso más para cumplir el objetivo.

“No, es un capítulo cerrado. Lo deseo mucho por lo que representa para Cruz Azul. La misión tiene que ver con que sería muy importante para nosotros, más que un antecedente o una cuestión de revancha”, concluyó.

Cruz Azul vs. Tigres en números

