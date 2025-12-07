Hispano rescata a su familia de incendio en el condado de Orange

Un hispano del condado de Orange se convirtió en héroe tras rescatar a toda su familia de un incendio en su casa la madrugada de este viernes en Santa Ana.

El hombre, identificado como Otoniel, de 67 años, salvó a los cinco miembros de su familia de una conflagración que estalló aproximadamente a la 1:30 a.m. del viernes 5 de diciembre en una vivienda en South Linda Way, donde la familia quedó atrapada en el segundo nivel.

“Open the window, son! Jump!” a father shouted in Spanish as he pounded on the window of his sleeping son, with fire racing through their home.



Five people are alive today thanks to the heroic actions of a 67-year-old man at his home on South Linda Way in @CityofSantaAna. pic.twitter.com/lNWmoJQYLa — OCFA (@OCFireAuthority) December 5, 2025

De acuerdo con la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA), una mujer que se encontraba en la casa olió humo y despertó a su esposo, Otoniel, quien abrió la puerta del dormitorio y se encontró con una gran cantidad de calor y humo.

El hispano cerró la puerta de inmediato y decidió salir por la ventana a la terraza, desde donde saltó unos nueve pies al suelo. Después tomó una escalera y regresó para rescatar a sus familiares.

“Un miembro de nuestra comunidad, en un momento muy estresante y sin previo aviso, actuó de inmediato. Y ahora tenemos cinco personas vivas“, expresó el capitán de la OCFA, Sean Doran.

Las autoridades dijeron que la primera persona que el hispano rescató fue su esposa, a quien ayudó a descender por la escalera de forma segura.

Posteriormente, el hispano salvó a tres personas más que también estaban atrapadas en el segundo piso: su hijo de 11 años, un hijo adulto y una anciana.

Una cámara de vigilancia de un vecino logró captar el audio del momento en que Otoniel golpeaba el cristal de la ventana de su hijo de 11 años mientras le gritaba en español para despertarlo.

“Se puede oír al padre, en lo alto de la escalera, golpeando la ventana, intentando llamar la atención de su hijo de 11 años, que seguía profundamente dormido. Dice: ‘Abre la ventana. Vamos a tener que saltar. Te vamos a sacar de aquí’, con calma, pero con urgencia, una y otra vez”, dijo el capitán de bomberos.

Según la cámara de vigilancia, el rescate del menor fue a la 1:33 a.m., antes de la llamada a los bomberos, después de recibir la llamada al 911 a la 1:35 a.m., lo que demuestra, según las autoridades, la rapidez con la que actuó el padre.

La mascota de la familia, una chihuahua de nombre Lyka, también fue rescatada de la casa mientras ocurría el incendio, cuya causa se mantiene bajo investigación.

Como resultado del incendio, la familia tuvo la necesidad de desplazarse a otro lugar debido a que las llamas dejaron inhabitable su casa.

La hija de Otoniel, Daisy Valdivia, creó una página de GoFundMe para solicitar apoyo económico para ayudar a la familia tras el incendio. Por ahora no tienen hogar y ella está al cuidado de un niño pequeño que todavía estudia el grado de primaria.

“Mi papá está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. A pesar del desafío, siempre ha puesto a su familia en primer lugar, incluso arriesgó su vida para salvar a su esposa e hijos. Ahora necesita nuestra ayuda para encontrar estabilidad y reconstruir un hogar seguro para su familia”, escribió.

Daisy dijo que las donaciones se destinarán al pago de vivienda, alimentos, útiles escolares y necesidades médicas mientras la familia trabaja para recuperarse.

Funcionarios de OCFA dijeron que la familia sobrevivió gracias a que las puertas de sus habitaciones estaban cerradas, lo que ralentizó la propagación del fuego y les permitió ganar tiempo durante la emergencia.

“Realmente les dio los minutos preciosos que necesitaban“, dijo Doran.

Los bomberos aseguraron que las acciones del hombre hispano evitaron una tragedia impensable.

