Pitbull Cruz pone en duda la lesión en la mano de Roach: “Sospechoso”

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), puso en duda la lesión en la mano que sufrió Lamont Roach Jr. en la pelea que protagonizaron el pasado fin de semana y que terminó en empate.

En una entrevista con The Ring, Pitbull Cruz comentó que le parece raro que los peleadores que tienen peleas difíciles con él siempre dicen que se lastimaron y eso les impidió dar el 100%.

“Es solo que parece que cada vez que alguien tiene una pelea difícil contra mí, o no puede vencerme, supuestamente está lesionado. Solo miren a Gervonta. Cuando peleó conmigo, decía: ‘Oh, no pude ganar como quería porque estaba lesionado’. Ahora Lamont dice lo mismo. Así que me parece un poco sospechoso”, dijo.

Lamont Roach Jr. quiere la revancha con Pitbull Cruz. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

En una reñida pelea, Pitbull Cruz mostró su agresividad desde el comienzo y con un gancho de izquierda en el tercer asalto mandó a la lona a Lamont Roach Jr. El estadounidense pudo recuperarse y en los rounds intermedios contraatacó al peleador mexicano a pesar de haberse roto la mano derecha en el quinto.

En el séptimo asalto, el árbitro James Green le dedujo un punto crucial a Cruz por golpes bajos. Ambos peleadores cerraron el combate con fuertes intercambios de golpes y al final un juez vio ganador a ‘Pitbull’ 115-111, mientras que los otros dos anotaron un empate 113-113.

Tras conocerse el resultado -que mantuvo al mexicano como campeón interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)-, tanto Pitbull Cruz como Lamont Roach Jr. declararon que creían haber ganado la pelea y ahora están de acuerdo en que quieren protagonizar un segundo combate.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. protagonizaron una gran pelea en San Antonio. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, retuvo el título interino de peso superligero del CMB y podría protagonizar una revancha con el estadounidense. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y dos empates.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, debutó en 140 libras e igualó por segunda vez consecutiva -la primera con Gervonta Davis- ante el monarca mexicano. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y tres empates.

