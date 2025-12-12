Ford y Renault preparan el posible regreso del Fiesta EV

El futuro de la movilidad eléctrica en Europa está atravesando una etapa decisiva, y Ford no quiere quedarse atrás. En un terreno cada vez más competitivo, donde las marcas asiáticas avanzan con fuerza y las regulaciones ambientales se endurecen año tras año, la marca estadounidense ha optado por un movimiento estratégico: aliarse con Renault para acelerar el desarrollo de vehículos compactos y accesibles.

Lee también: Fiat quiere conquistar a EE.UU. con el diminuto Topolino

Esta colaboración, que combina la experiencia tecnológica francesa con la visión global de Ford, ya comienza a perfilar escenarios inesperados, entre ellos, el posible regreso del mítico Ford Fiesta en versión eléctrica.

Puedes leer: Uncharted EV: Subaru lanzó su SUV eléctrico más económico

Aunque ambas compañías tienen trayectorias distintas, sus necesidades actuales encajaron como piezas de un mismo rompecabezas. Ford buscaba eficiencia, escalabilidad y una vía rápida para lanzar eléctricos compactos sin elevar sus costos. Renault, en cambio, necesitaba reforzar su posición industrial y aprovechar su liderazgo en plataformas eléctricas. El resultado fue una alianza que ya comienza a transformar la estrategia de ambas marcas.

El Ford Fiesta. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Una estrategia conjunta centrada en eléctricos compactos

La base de este acuerdo se sostiene en el desarrollo de dos nuevos vehículos eléctricos pequeños que Ford diseñará, pero que estarán construidos sobre la plataforma Ampere, la tecnología central de Renault para su próxima generación de EV. Esta arquitectura permitirá crear modelos más accesibles, con tiempos de desarrollo más cortos y costes de fabricación considerablemente reducidos.

Ambos vehículos serán ensamblados en ElectriCity, el conglomerado industrial ubicado en el norte de Francia que Renault ha convertido en una referencia de productividad eléctrica. Esta decisión no solo significa un ahorro logístico para Ford, sino también la posibilidad de iniciar su expansión eléctrica europea sin una inversión masiva en infraestructura nueva.

Para Renault, por su parte, la colaboración fortalece su presencia industrial y extiende su liderazgo tecnológico al asociarse con una de las marcas más relevantes del mercado global.

La alianza no se limita a turismos: también incluye una Carta de Intención destinada a estudiar la producción conjunta de vehículos comerciales ligeros, un sector donde ambos fabricantes tienen una posición destacada. Ford Pro domina actualmente el segmento en Europa, mientras que Renault mantiene una presencia notable con modelos como Kangoo y Master.

¿El regreso del Ford Fiesta? Todo apunta a que sí

En medio de esta alianza surge un nombre que genera nostalgia y expectativa: Ford Fiesta. El icónico hatchback, que dominó ventas en Europa y Latinoamérica durante décadas, fue descontinuado en 2023 tras siete generaciones. Sin embargo, las condiciones actuales parecen alinearse para que el modelo vuelva, ahora como vehículo eléctrico.

Ford Fiesta. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

La plataforma Ampere ofrece el tamaño, el costo y la eficiencia ideales para dar vida a un compacto urbano. Ford, que necesita urgentemente fortalecer su oferta de eléctricos pequeños en Europa, también ve en el regreso del Fiesta una oportunidad estratégica: recuperar un nombre de enorme peso comercial sin tener que desarrollar un proyecto completamente desde cero.

Además, la infraestructura industrial francesa garantiza costos competitivos, un punto crítico en un continente donde los fabricantes chinos han ganado terreno con modelos asequibles.

Todo indica que el posible Fiesta eléctrico encajaría perfectamente en la ofensiva de Ford dentro del segmento compacto, donde la marca no tiene actualmente un modelo eléctrico asequible que pueda hacer frente a rivales emergentes.

Ford ajusta su estrategia global mientras Europa exige refuerzos

En paralelo, la compañía estadounidense ha tomado decisiones importantes en su mercado doméstico. Ford ha retrasado lanzamientos eléctricos, recortado inversiones y redireccionado recursos hacia un nuevo vehículo eléctrico de $30,000 dólares, un precio clave para competir en el mercado masivo.

Europa, sin embargo, representa un desafío diferente. Las ventas de la marca no han sido las mejores en los últimos años y la presión de los fabricantes chinos continúa expandiéndose. De ahí la importancia de un socio como Renault, capaz de ofrecer una base tecnológica madura y procesos de producción optimizados.

Con todo este contexto, el regreso del Ford Fiesta se perfila como algo más que una posibilidad, sería una pieza estratégica para reposicionar a Ford en el segmento de entrada del mercado eléctrico europeo.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre fechas, la alianza plantea un escenario donde un Ford Fiesta eléctrico podría hacerse realidad en un par de años.

Seguir leyendo:

Sin discusión: la Ford Maverick es la Camioneta del Año

Lotus retoma la gasolina con un híbrido sorpresa

Kia Seltos 2027: ahora sí, todos los detalles oficiales