Potencia total: Maserati Grecale 2026 llega con más fuerza

El rediseño del Maserati Grecale para 2026 nace de una idea clara: el SUV necesitaba un motor que estuviera a la altura del prestigio de la marca. En lugar de mantener una oferta mecánica dividida entre opciones modestas y variantes más deportivas, Maserati optó por una ruta mucho más contundente.

La marca decidió simplificar la gama y apostar únicamente por un V6 más refinado, eficiente y potente, transformando al Grecale en un modelo que transmite carácter desde su versión de entrada.

Esta apuesta surge en un momento donde las marcas de lujo buscan reforzar su identidad, destacándose no por la variedad de versiones, sino por ofrecer productos más alineados con su carácter histórico.

Para Maserati, esto significa regresar a mecánicas que emocionen desde el primer arranque, que suenen distintivas y que marquen una diferencia frente a la competencia, incluso en sus modelos de entrada. El Grecale 2026 encarna precisamente esa filosofía renovada.

Gama simplificada, carácter reforzado

La reestructuración del Grecale para 2026 implica un cambio importante: los motores turbo de cuatro cilindros, que anteriormente se ofrecían en dos variantes, desaparecen del catálogo. Aunque cumplían en rendimiento, nunca generaron una conexión emocional con los clientes que buscaban un SUV premium con verdadero espíritu Maserati.

La marca explicó que la decisión responde a una necesidad de coherencia dentro de la gama. A partir de 2026, el Grecale quedará conformado por tres versiones principales:

Modena V6, como versión de entrada.

Trofeo, la variante más deportiva y potente con su V6 biturbo.

Folgore, el modelo 100% eléctrico.

Este movimiento también reduce la complejidad de producción y posiciona al Grecale como un SUV más exclusivo, sin opciones “modestas” que resten presencia al modelo. Además, permite que cada versión sea un reflejo auténtico del rendimiento y la elegancia de Maserati.

Nuevo V6 Modena: más potencia, más eficiencia, más Maserati

El reemplazo de los cuatro cilindros es una variante optimizada del ya conocido motor Nettuno V6 biturbo de 3.0 litros, un propulsor que comparte tecnología con modelos de alto rendimiento como el MC20.

Aunque se ha ajustado para priorizar la eficiencia sobre la potencia máxima, el resultado es un motor equilibrado que ofrece una experiencia mucho más emocionante que los anteriores L4.

El Grecale Modena V6 2026 entrega 386 caballos de fuerza, dejando muy atrás a los motores de 296 y 325 caballos de modelos previos. Su respuesta es más contundente, el sonido es inconfundible y la sensación de conducción se acerca mucho más a lo que los fanáticos de Maserati esperan desde la versión de entrada.

Uno de los puntos más llamativos es el precio: el nuevo Modena V6 llega a los concesionarios con un costo inicial de $86,495 dólares, lo que lo hace $2,330 dólares más barato que el Modena 2025 equipado con el motor de cuatro cilindros. En otras palabras, Maserati ahora ofrece más motor, más potencia y más refinamiento por menos dinero, una combinación difícil de ignorar dentro del competitivo segmento premium.

Trofeo y Folgore: potencia pura o electrificación refinada

El Grecale Trofeo continúa siendo la versión más extrema del modelo y, para 2026, Maserati ha decidido mantenerla intacta. Su motor V6 biturbo conserva los 523 caballos de fuerza, suficientes para colocarlo entre los SUV compactos más potentes de la actualidad. El precio inicial de esta variante se mantiene en $119,495 dólares, consolidándola como la opción para quienes buscan la máxima expresión del rendimiento italiano.

Por otro lado, el Grecale Folgore, la alternativa 100% eléctrica, incorpora mejoras tecnológicas importantes. La novedad más destacada es un sistema de desconexión del eje motriz que permite circular únicamente con tracción parcial cuando no se necesita toda la potencia. Esto se traduce en una mayor eficiencia y una autonomía incrementada.

Gracias a esta actualización, el Folgore ahora ofrece 275 millas de autonomía, lo que representa una mejora de 30 millas frente a la versión anterior. Este incremento permite enfrentar con más fuerza a rivales directos como el Audi Q8 e-tron o el Mercedes EQE SUV. Su precio base es de $121,290 dólares, posicionándolo en el rango competitivo del segmento eléctrico premium.

La estrategia detrás del Grecale 2026 busca mejorar su rendimiento y actualizar su catálogo mecánico, pero Maserati también quiere que cada versión transmita esa mezcla de lujo, deportividad y herencia italiana que caracteriza a la marca. Al eliminar las variantes menos potentes y centrarse en mecánicas más emotivas, el fabricante redefine la personalidad del Grecale como un SUV premium más auténtico.

