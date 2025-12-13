Inmigrante con solicitud de asilo es deportado tras medio año de detención por un incidente de tránsito 

Un accidente vial menor terminó marcando el rumbo migratorio de un joven que había ingresado de forma regular a Estados Unidos. Leopoldo Alvizu, un inmigrante con solicitud de asilo pendiente, fue deportado tras pasar cerca de seis meses bajo custodia migratoria en Georgia, sin que su caso avanzara de manera sustancial.

La historia ha generado cuestionamientos sobre las detenciones prolongadas de solicitantes de asilo y las dificultades que enfrentan quienes quedan atrapados en el sistema migratorio sin representación legal ni información clara sobre su situación.

La detención tras un incidente de tránsito

De acuerdo con Univisión, la detención de Leopoldo Alvizu se produjo en junio de 2025, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito menor en el estado de Georgia. Aunque el incidente no derivó en cargos graves, agentes migratorios revisaron su situación y lo pusieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según relató el propio Alvizu, intentó explicar que había ingresado legalmente a Estados Unidos con pasaporte italiano y que mantenía una solicitud de asilo activa como ciudadano venezolano. Aun así, fue trasladado al Centro de Detención de Stewart, donde su caso quedó detenido durante meses sin una resolución concreta.

El proceso migratorio y las demoras administrativas

Univisión informó que, a pocos días de ingresar al centro de detención, Alvizu solicitó formalmente su deportación con la intención de poner fin al encierro. Su petición incluía ser enviado a Italia, país del que también es ciudadano, como alternativa para salir del sistema de detención.

Sin embargo, el proceso se prolongó mucho más de lo esperado. Según su testimonio, acumuló decenas de solicitudes sin respuesta dentro del sistema interno y pasó semanas sin contacto con el oficial asignado a su caso. Más adelante, le informaron que había ocurrido un error administrativo y que su expediente había sido reasignado, lo que retrasó aún más su salida.

Quién es Leopoldo Alvizu

Leopoldo Alvizu tiene 26 años y cuenta con doble nacionalidad venezolana e italiana. De acuerdo con Univisión, ingresó a Estados Unidos en 2022 con documentación en regla y comenzó posteriormente una solicitud de asilo como ciudadano venezolano, proceso que se encontraba pendiente al momento de su detención.

Durante su encierro, permaneció sin representación legal. Su madre, residente en España, intentó reunir fondos para contratar un abogado, pero no logró cubrir los costos. Esta falta de asistencia jurídica influyó, según su entorno, en la prolongación de su estancia bajo custodia migratoria.

Según declaraciones recogidas por Univisión, Alvizu describió el Centro de Detención de Stewart como un lugar marcado por la violencia y la precariedad. Aseguró haber presenciado agresiones físicas graves entre internos, así como situaciones médicas críticas sin atención oportuna.

También relató que muchos detenidos carecían de recursos básicos, como alimentos o medios para comunicarse con sus familias. En ese contexto, explicó que la solidaridad entre las personas retenidas se convirtió en una forma de resistencia cotidiana ante la falta de apoyo institucional.

La intervención consular y el desenlace del caso

Tras meses sin avances, el proceso de deportación de Alvizu se destrabó gracias a la intervención del consulado italiano en Estados Unidos. Según Univisión, esta gestión fue clave para que finalmente se concretara su salida del país.

El joven fue enviado a Europa y logró reunirse con su familia en España, donde actualmente reside su madre.

