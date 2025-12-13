Toluca vs. Tigres: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo que define al campeón de la Liga MX

Este domingo 14 de diciembre se definirá al campeón del Apertura 2025. Los Diablos Rojos del Toluca están en desventaja 0-1 en la serie contra los Tigres de la UANL. El Estadio Nemesio Diez será el escenario en el que se consagrará el campeón de la Liga MX.

Los Tigres de la UANL llegan con ventaja a este partido decisivo gracias al gol de Ángel Correa en el duelo de ida. Los felinos solo necesitan un empate para levantar su octavo título de Liga MX de su historia.

El Toluca ya sabe lo que representa hacer una remontada en su estadio. En las semifinales, después de haber perdido 1-0 con el América en el partido de ida, los Diablos Rojos vencieron 3-2 a las Águilas en su estadio. Este resultado los puso en la final gracias a haber quedado en un mejor puesto que sus rivales en la temporada regular.

Aquel global finalizó 3-3, pero en esta ocasión, en caso de que el global termine empatado, los dos clubes tendrán que irse a tiempo extra. En caso de persistir la igualdad la definición será por la vía de los penales. La última vez que se necesitó un tiempo extra para definir al campeón fue en el Clausura 2023 cuando Tigres venció a las Chivas 3-2 y se hicieron con el título.

El Toluca tiene un dato a su favor y otro en contra: el campeón se consagró en casa en tres de las últimas cinco finales de la Liga MX; el Toluca fue el último en el Clausura 2025. Sin embargo, los Tigres llegan inspirados después de hilar dos triunfos consecutivos contra el conjunto de Antonio Mohamed (ronda regular y liguilla).

Los Tigres de la UANL solo han perdido un partido de los últimos ocho encuentros en condición de visitante. Pero sus rivales tienen una buena racha en su casa: seis victorias y dos empates. En cinco de esas seis victorias ganaron por dos o mas goles (un resultado que les da el campeonato).

Con información de DataFactory.

Horarios y dónde ver en Estados Unidos la final del Apertura 2025

Horario en Estados Unidos: 20:00 horas ET/ 17:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

Alineación probable del Toluca

Hugo González; Federico Pereira, Antonio Briseño, Santiago Simón, Jesús Gallardo; Marcel Ruiz, Franco Romero, Nico Castro, Jesús Angulo; Helinho y Paulinho.

Alineación probable de los Tigres

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán; Fernando Gorriarán, Rómulo, Diego Lainez, Juan Brunetta; Ángel Correa y André-Pierre Gignac.

Sigue leyendo:

– André-Pierre Gignac le responde a sus detractores

– Ángel Correa prevé sufrimiento de los Tigres antes del campeonato

– ¿Se acerca el final de Gignac?

– Pumas de la UNAM le habría cerrado las puertas a James Rodríguez