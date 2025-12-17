Eddie Hearn no está seguro de que Benavídez pueda vencer al Zurdo Ramírez

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, no está muy seguro de que David Benavídez tenga oportunidad de vencer a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez -campeón unificado de peso crucero- cuando se enfrenten en mayo de 2026.

En una entrevista con la revista The Ring, Hearn cree que esta pelea tiene mucho sentido por ser ambos mexicanos, pero no tiene claro quién podría ser el ganador.

“Creo que podría ganarle a Zurdo, pero de eso no estoy tan seguro. La pelea con Zurdo tiene sentido porque son dos mexicanos y puede convertirse en campeón mundial de tres divisiones”, dijo el promotor.

David Benavídez buscará coronarse en peso crucero ante el Zurdo Ramírez. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Luego de su dominante triunfo por nocaut ante Anthony Yarde donde defendió su cinturón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), David Benavídez anunció que peleará en el 2026 contra el campeón unificado de peso crucero para buscar coronarse también en esa categoría.

Ambos peleadores mexicanos habían expresado interés en enfrentarse en los últimos meses y, si todo sale como esperan, en poco tiempo los dos campeones podrían subir al ring.

Recordemos que el Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Yuniel Dorticos en su último duelo.

El mexicano tenía programada una pelea de preparación contra Robin Safar el 16 de enero para ver cómo se encuentra luego de su cirugía de hombro, pero su oponente se lesionó y se desconoce si subirá al ring con otro rival o la pelea se retrasará.

Zurdo Ramírez pondrá en juego sus títulos de la OMB y AMB contra David Benavídez. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la OMB y la AMB tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, defendió con éxito su campeonato de peso semicompleto del CMB y ahora planea pelear contra el Zurdo Ramírez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 31 triunfos, 25 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

