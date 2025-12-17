Video muestra a adolescente bailando en crucero Carnival antes de ser hallada muerta

Un video difundido en la red social TikTok muestra a Anna Kepner, de 18 años, bailando junto a otros pasajeros a bordo del crucero Carnival Horizon, en lo que se convirtió en una de sus últimas apariciones públicas antes de ser encontrada muerta durante el viaje.

Las imágenes fueron publicadas por el usuario @nickcapo609 y corresponden a la fiesta de despedida del barco el 2 de noviembre, cuando la embarcación partió desde Miami para un itinerario de una semana por el Caribe. En el video, Kepner aparece vestida con pantalones cortos negros y camiseta blanca, bailando cerca del centro de la multitud. Su abuela, identificable por su vestimenta rosada, se encuentra a pocos pasos de distancia.

@nickcapo609 #carnivalcruise @carnival #annakepner @Fox News @ABC News @NBC @nbcnews in this video you can clearly see Anna kepner dancing and having a good time to start her cruise 🚢 ♬ original sound – nickcapo609

Hallazgo del cuerpo en el camarote

La adolescente fue encontrada muerta el 7 de noviembre dentro de su camarote, que compartía con dos de sus hermanos, incluido un hermanastro de 16 años. De acuerdo con la información oficial, su cuerpo fue localizado debajo de una cama.

Las autoridades informaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el deceso.

Investigación federal en curso

Tras el hallazgo, el FBI inició una investigación, y cuando el crucero regresó a PortMiami el 9 de noviembre, agentes federales abordaron la embarcación para recolectar evidencias.

Hasta el momento, no se ha identificado públicamente a ningún sospechoso ni se han presentado cargos penales. No obstante, documentos surgidos en una disputa en el tribunal de familia entre el padre y la madrastra de la joven, Christopher Kepner y Shauntel Kepner, y el exesposo de esta última, Thomas Hudson, señalan que el hermanastro de 16 años estaría siendo investigado en relación con la muerte. Las autoridades no han confirmado oficialmente esa información.

Quién era Anna Kepner

Anna Kepner residía en Titusville, Florida, y cursaba su último año de secundaria en Temple Christian School. Su familia indicó que se preparaba para graduarse en la primavera de 2026 y tenía planes de alistarse en la Marina de Estados Unidos.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso continúa generando atención pública, en medio de la falta de información oficial sobre lo ocurrido entre la noche del video y el hallazgo del cuerpo.

