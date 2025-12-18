Juan Manuel Márquez cree que el empate de Pitbull Cruz y Roach fue justo

Juan Manuel Márquez cree que el empate mayoritario entre Isaac ‘Pitbull’ Cruz –campeón interino de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)– y Lamont Roach Jr. fue justo porque ninguno de los dos merecía perder.

En el canal BLCK MNKY TV, Dinamita Márquez explicó que ambos peleadores dieron una buena actuación, pero señaló que si Pitbull Cruz hubiese cerrado con más uppers quizás le fueran dado la pelea.

“Los dos no merecían perder, dieron una buena pelea, nos regalaron un buen estilo de boxeo por parte de Lamont Roach, esa agresividad por parte del Pitbull Cruz. Me gustó más el Pitbull Cruz porque lanzó más golpes rectos. Era lo que le hacía falta, tirar más jab, tirar más jab con derecha. Yo creo que si (Pitbull) hubiera cerrado con uppers o hubiera seguido con ese tipo de combinaciones de golpes (…) Pero dejó de hacerlo algunos rounds y creo que eso fue un factor importante”, dijo.

Pitbull Cruz cree que ganó la pelea con Lamont Roach Jr. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Creo que sí, el empate nos deja con un buen sabor de boca en lo personal, los dos no merecían perder, los dos nos regalaron una gran pelea. El estilo de Lamont Roach, el estilo de Pitbull Cruz, yo creo que se merece una revancha”, agregó.

En una reñida pelea, Pitbull Cruz mostró su agresividad desde el comienzo y con un gancho de izquierda en el tercer asalto mandó a la lona a Lamont Roach Jr. El estadounidense pudo recuperarse y en los rounds intermedios contraatacó al peleador mexicano a pesar de haberse roto la mano derecha en el quinto.

En el séptimo asalto, el árbitro James Green le dedujo un punto crucial a Cruz por golpes bajos. Ambos peleadores cerraron el combate con fuertes intercambios de golpes y al final un juez vio ganador a ‘Pitbull’ 115-111, mientras que los otros dos anotaron un empate 113-113.

Tras conocerse el resultado -que mantuvo al mexicano como campeón interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)-, tanto Pitbull Cruz como Lamont Roach Jr. declararon que creían haber ganado la pelea y ahora están de acuerdo en que quieren protagonizar un segundo combate.

Lamont Roach Jr. quiere la revancha con Pitbull Cruz. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, retuvo el título interino de peso superligero del CMB y podría protagonizar una revancha con el estadounidense. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y dos empates.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, debutó en 140 libras e igualó por segunda vez consecutiva -la primera con Gervonta Davis- ante el monarca mexicano. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y tres empates.

