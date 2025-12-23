Rolly Romero destaca corazón de Jake Paul tras derrota ante Joshua

Rolando ‘Rolly’ Romero, campeón mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), destacó el corazón de Jake Paul tras su derrota contra Anthony Joshua el pasado fin de semana.

En declaraciones a Fight Hub TV, Rolly Romero señaló que a Paul deberían darle crédito por subir a pelear contra Joshua y mencionó que pudo conectar unos buenos golpes a pesar de no ser su categoría.

“No pueden decir que Jake Paul no tiene corazón, hermano. No pueden decir que Jake Paul no tiene corazón. Al tipo no le están dando suficiente crédito… Jake Paul conectó algunos golpes, hermano, golpes muy buenos, y no es su categoría de peso”, dijo.

Jake Paul salió con la mandíbula fracturada tras el nocaut de Joshua. Crédito: Lynne Sladky | AP

En la pelea con Anthony Joshua, Jake Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de su rival, por lo que los primeros rounds fueron de poca acción. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Tras la victoria, Anthony Joshua declaró que quiere enfrentar a continuación a Tyson Fury, mientras que Paul aseguró que seguirá peleando y pidió nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Anthony Joshua conecta a Jake Paul durante la pelea realizada en Miami. El británico dominó al influencer y lo noqueó en el round 6. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

