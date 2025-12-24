El estreno de la última película de Rob Reiner fue suspendido

Tras la trágica y violenta muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, la distribuidora Bleecker Street anunció la suspensión indefinida del estreno de su última película: Spinal Tap at Stonehenge: The Final Finale.

El filme, que funcionaba como una secuela directa del clásico de culto de 1984, tenía previsto su lanzamiento en cines y salas IMAX para 2026. Sin embargo, los trágicos eventos ocurridos el pasado 14 de diciembre en la residencia de la pareja en Brentwood, California, obligaron a poner el proyecto en pausa.

Según fuentes de la distribuidora, la decisión se tomó para respetar el duelo y buscar, junto a los familiares y colaboradores más cercanos, el “mejor camino a seguir” para honrar el legado del director.

Spinal Tap at Stonehenge no era un proyecto cualquiera. La película documenta un concierto histórico realizado en octubre en Stonehenge, Reino Unido, y contaba con la participación de figuras de la talla de Eric Clapton, Shania Twain y Josh Groban. Además, marcaba el reencuentro de los protagonistas originales: Christopher Guest, Michael McKean y Harry Shearer.

La tragedia se torna aún más oscura tras la detención de Nick Reiner, hijo de la pareja, quien permanece bajo custodia policial acusado de doble homicidio. Mientras la investigación continúa, el futuro de otros proyectos que Reiner tenía en desarrollo, como una nueva versión de la serie Fawlty Towers, permanece incierto.

Durante años, Nick Reiner ha lidiado con problemas de adicción y salud mental, habiendo pasado por 18 centros de rehabilitación.

