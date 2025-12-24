Robert García aconseja a Jake Paul tras ser noqueado por Joshua

El entrenador Robert García aconsejó a Jake Paul que se dedique mejor a pelear con youtubers o personas famosas tras sufrir una fractura de mandíbula por el nocaut que le propinó Anthony Joshua.

En el canal de ProBox Tv, García comentó que Paul debe entender que no es un boxeador y que tampoco puede competir con ningún peleador que esté activo porque no está en el mismo nivel, y corre el riesgo de ser lastimado otra vez.

“Es muy conocido y ya con esto la gente le va a dar crédito, lo va a respetar por haber intentado. Él debe de regresar y hacer peleas, si quiere seguir boxeando, hacer peleas como la que hubo el sábado con Andrew Tate, ellos no son peleadores, esas son las peleas que tiene que estar haciendo Jake Paul. También son personas muy famosas, de mucho nombre que también van a vender, que también harían el mismo dinero, los mismos números de Netflix porque son personas muy famosas”, dijo.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul con un derechazo en el sexto asalto de la pelea. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Así que pelea con más youtubers, con más personas de social media, que son famosos, eso está muy popular. Yo creo que es lo que debe de hacer. Le aconsejaría ‘dedícate a pelear con puros youtubers y sigue haciendo tu dinero, pero hazlo de esa manera más inteligente’. Porque si quiere buscar más riesgos lo van a volver a lastimar, lo van a volver a noquear y pelea por pelea puede causarle más daño”, agregó.

En la pelea con Anthony Joshua, Jake Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de su rival, por lo que los primeros rounds fueron de poca acción. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Jake Paul vs. Anthony Joshua fue visto en más de 91 países. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

