Así es el Unimog más lujoso creado por Mercedes-Benz

Cuando se piensa en Mercedes-Benz, el imaginario colectivo suele ir directo al lujo, la elegancia y la tecnología refinada. Sin embargo, la marca alemana también es sinónimo de resistencia extrema, trabajo pesado y vehículos creados para los entornos más hostiles del planeta.

El Unimog es, desde hace décadas, el mejor ejemplo de ello. Ahora, Mercedes-Benz decidió unir ambos mundos de una forma que pocos habrían imaginado.

La división Mercedes-Benz Special Trucks reveló una versión especial del Unimog que eleva el concepto de confort a un nivel nunca antes visto en este segmento. No se trata de un simple paquete estético ni de una edición limitada convencional, sino de un ejercicio de diseño y tecnología que busca demostrar que la robustez absoluta también puede ir acompañada de lujo extremo.

Este Unimog especial no está pensado para pasar desapercibido. Desde el primer vistazo queda claro que Mercedes-Benz quiso romper paradigmas y explorar nuevas posibilidades para uno de sus vehículos más emblemáticos.

Una colaboración clave para romper esquemas

Para llevar el proyecto a buen puerto, Mercedes-Benz contó con la colaboración de Hellgeth Engineering, una empresa alemana especializada en soluciones técnicas avanzadas y conversiones especiales. Juntas, ambas compañías desarrollaron un Unimog conceptual que combina potencia bruta, diseño exclusivo y una experiencia interior propia de un vehículo premium.

El resultado es una interpretación visionaria del Unimog, creada como modelo de exhibición, pero con la clara intención de evaluar su posible viabilidad futura. No es casualidad que esta propuesta llegue justo cuando el Unimog se acerca a una fecha histórica: en 2026 celebrará 80 años de existencia.

Este aniversario sirve como telón de fondo perfecto para una reinterpretación que rinde homenaje a su legado, pero mirando decididamente hacia el futuro.

Un interior que no renuncia a nada

El cambio más radical se encuentra puertas adentro. Este Unimog de lujo abandona la austeridad habitual de los vehículos utilitarios para ofrecer un ambiente sofisticado y cuidadosamente trabajado. Los asientos están tapizados en cuero de alta calidad, material que también se extiende por el tablero y los paneles de las puertas.

A ello se suma iluminación ambiental LED, que transforma por completo la percepción del habitáculo, y un diseño pensado para alojar cómodamente a cuatro ocupantes. Cada detalle busca ofrecer una experiencia premium sin sacrificar la funcionalidad.

Uno de los elementos tecnológicos más llamativos es el sistema MirrorCam, que reemplaza los espejos retrovisores tradicionales por cámaras externas y pantallas digitales en el interior. Esta solución no solo moderniza la cabina, sino que mejora la visibilidad panorámica y la seguridad en condiciones de trabajo complejas.

Mercedes-Benz Special Trucks Unimog. Crédito: Daimler Trucks. Crédito: Cortesía

Estética robusta con inspiración moderna

En el exterior, el Unimog de lujo mantiene su silueta inconfundible, pero incorpora detalles que lo acercan visualmente a los SUV más modernos de Mercedes-Benz.

La pintura gris mate refuerza su presencia imponente, mientras que las llantas de aluminio con beadlock subrayan su enfoque todoterreno.

El conjunto se completa con un llamativo concepto de iluminación LED, que aporta una firma visual contemporánea sin borrar la esencia industrial que siempre ha caracterizado al Unimog.

Mecánica extrema con más potencia que nunca

Este modelo está basado en el Unimog U 4023, conservando intacto su chasis original. Esto significa que mantiene la legendaria robustez de sus ejes, su tracción total seleccionable y los bloqueos de diferencial en ambos ejes, además del bloqueo longitudinal. En pocas palabras, sigue siendo una máquina preparada para los escenarios más extremos.

Donde sí hay cambios importantes es bajo el capó. El motor de cuatro cilindros de serie fue reemplazado por un Mercedes-Benz OM 936 diésel de seis cilindros en línea, con 7.7 litros de cilindrada.

Este propulsor desarrolla alrededor de 300 caballos de fuerza y un impresionante par de 1,033 libras-pie, convirtiéndolo en el Unimog más potente creado hasta ahora.

¿Un adelanto de lo que viene?

Aunque se trata de un modelo conceptual, en Mercedes-Benz no descartan que esta idea pueda llegar a producción de forma limitada o personalizada. La CEO de Mercedes-Benz Special Trucks, Franziska Cusumano, dejó la puerta abierta al futuro con una declaración clara: “es una idea que todos deseaban”.

La ejecutiva explicó que el vehículo será probado en condiciones reales durante 2026, con el objetivo de evaluar su desarrollo y explorar posibles pedidos personalizados para clientes interesados.

De concretarse, este Unimog marcaría un antes y un después en el mundo de los vehículos utilitarios extremos, demostrando que incluso los íconos más duros pueden vestirse de lujo sin perder su esencia.

