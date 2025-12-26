El ID. Buzz no muere: Volkswagen confirma su regreso

La ausencia del Volkswagen ID. Buzz en el calendario del año modelo 2026 cayó como un balde de agua fría para muchos entusiastas. El vehículo eléctrico que revive la esencia de la legendaria Combi se había convertido en uno de los lanzamientos más emocionales de la era moderna de la marca, combinando nostalgia, diseño retro y tecnología cero emisiones.

En un mercado donde los anuncios de cancelaciones y recortes no son raros, la noticia fue interpretada rápidamente como una señal de alerta. Para algunos, el salto directo de 2025 a 2027 significaba el principio del fin para el microbús eléctrico en Estados Unidos. Sin embargo, Volkswagen reaccionó con rapidez para contener la especulación.

Desde la compañía dejaron claro que no se trata de una despedida, sino de una pausa cuidadosamente planificada dentro de su estrategia comercial y logística.

El rumor que encendió la mecha

El origen de la confusión no estuvo en un comunicado oficial, sino en Internet. Un comentario publicado en un foro de Reddit aseguraba que un concesionario había informado sobre la supuesta discontinuación del ID. Buzz. Bastaron pocas horas para que el rumor se multiplicara en redes sociales y medios especializados.

Ante la creciente incertidumbre, Volkswagen decidió intervenir de manera directa. Kjell Gruner, CEO de Volkswagen Group of America, fue contundente al despejar dudas y reafirmar el lugar del modelo dentro de la marca.

El ejecutivo aseguró que el ID. Buzz “sigue siendo una parte importante del portafolio de Volkswagen”, subrayando que el vehículo no ha sido cancelado para el mercado estadounidense. La ausencia del modelo 2026 responde, según explicó, a una transición planificada de cara al regreso del vehículo como modelo 2027.

Ventas, inventario y una decisión pragmática

La razón central detrás de esta pausa tiene menos que ver con la imagen del producto y más con la realidad del mercado. Volkswagen reconoció que la medida busca “optimizar el inventario”, un concepto clave para entender el movimiento.

Durante los primeros tres trimestres de 2025, la marca vendió 4,934 unidades del ID. Buzz en Estados Unidos. Si bien no se trata de cifras catastróficas, están lejos de lo esperado para un modelo que llegó cargado de simbolismo, atención mediática y expectativas.

Al no lanzar un modelo 2026, Volkswagen gana tiempo para que los concesionarios puedan vender las unidades del modelo 2025 que ya están disponibles o en tránsito. De este modo, la oferta se ajusta mejor a la demanda real, evitando acumulación de stock y presión sobre la red de distribución.

Precio y autonomía: los puntos críticos

Más allá de la logística, el ID. Buzz enfrenta desafíos concretos en su propuesta de valor. El primero es el precio. Con una tarifa de entrada cercana a los $61,545 dólares, el microbús eléctrico se posiciona claramente en un segmento premium, alejándose de muchos compradores que esperaban una minivan eléctrica más accesible.

El segundo factor es la autonomía. Según estimaciones oficiales de la EPA, el ID. Buzz ofrece hasta 234 millas de alcance con una carga completa. En un mercado donde varios vehículos eléctricos superan con facilidad las 300 millas por un precio inferior, esta cifra pesa en la decisión de compra, especialmente para familias que planean viajes largos.

Esta combinación de precio elevado y autonomía contenida explica, en parte, por qué el entusiasmo inicial no se tradujo en un volumen de ventas más alto.

El regreso del ID. Buzz ya tiene fecha

La buena noticia para los seguidores del modelo es que la pausa será breve. Volkswagen confirmó que el ID. Buzz regresará como modelo 2027, con llegada prevista a los concesionarios estadounidenses en algún momento de 2026.

Aunque la marca no adelantó detalles técnicos sobre posibles mejoras, la industria especula con ajustes clave para hacerlo más competitivo. Entre ellos se mencionan una posible revisión de precios, mejoras en autonomía o nuevas configuraciones que amplíen su atractivo comercial.

