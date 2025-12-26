Elon Musk acelera su negocio más rentable fuera de autos

Mientras el debate público sigue girando en torno a las ventas de coches eléctricos, Tesla continúa firmando acuerdos que refuerzan un negocio mucho más silencioso, pero decisivo para su futuro.

La compañía de Elon Musk acaba de asegurar un nuevo megaproyecto de almacenamiento energético en Europa, confirmando que su mayor crecimiento ya no depende únicamente del automóvil, sino de la infraestructura que sostiene la transición eléctrica.

Tesla cerró un acuerdo con Matrix Renewables para desarrollar un sistema de almacenamiento energético de gran escala en Eccles, Escocia. El proyecto contará con una potencia de 500 megavatios y una capacidad total de 1 gigavatio hora, cifras que lo sitúan entre los mayores sistemas de baterías del Reino Unido y de todo el continente europeo.

Lejos de tratarse de una iniciativa experimental, el proyecto ya cuenta con todos los permisos necesarios y está listo para iniciar su fase de construcción, lo que demuestra el grado de madurez alcanzado por el negocio energético de Tesla.

Un contrato llave en mano con Megapack

Matrix Renewables, una plataforma global especializada en energías renovables, confirmó que firmó con Tesla un contrato EPC completo, que incluye ingeniería, suministro y construcción del sistema. La instalación utilizará baterías Megapack de Tesla Energy, el producto estrella de la compañía para almacenamiento a gran escala.

Este tipo de contratos integrales refuerza la posición de Tesla no solo como proveedor de tecnología, sino como socio estratégico capaz de ejecutar proyectos complejos de principio a fin. En un contexto donde la estabilidad de la red eléctrica se vuelve cada vez más crítica, soluciones como Megapack ganan protagonismo frente a las infraestructuras tradicionales.

El proyecto de Eccles se desarrollará como un sistema de almacenamiento independiente, diseñado para operar de forma flexible dentro de la red eléctrica británica y responder rápidamente a picos de demanda o excedentes de generación.

Escocia, un punto clave para la red británica

La ubicación elegida no es casual. Escocia concentra una parte significativa de la generación eólica del Reino Unido, y en numerosas ocasiones produce más electricidad de la que puede consumir localmente. Esta situación obliga a transportar grandes volúmenes de energía hacia el sur de Inglaterra o, en el peor de los casos, a limitar la producción.

El nuevo sistema de baterías permitirá almacenar ese excedente energético y liberarlo cuando sea necesario, aportando estabilidad a la red y reduciendo el desperdicio de energía renovable.

Además, refuerza los corredores de transmisión eléctrica entre el norte y el sur del país, considerados estratégicos para el futuro energético británico.

Las voces de los protagonistas

Desde Tesla, el vicepresidente de Energía y Carga, Mike Snyder, subrayó la relevancia del acuerdo y el papel de la compañía en la región. “Estamos encantados de apoyar la entrada de Matrix Renewables en el mercado británico, combinando la experiencia de Tesla en la región con la visión estratégica de Matrix. Este proyecto es un hito para ambas compañías”.

Por su parte, Sergio Arbeláez, director general para Europa y Latinoamérica de Matrix Renewables, destacó el impacto estructural de la instalación.

Según explicó, permitirá avanzar hacia un sistema eléctrico “más limpio, seguro y resiliente”, además de demostrar la capacidad de la empresa para ejecutar proyectos de almacenamiento a escala industrial mediante alianzas a largo plazo.

Un sistema pensado para la transición energética

Con una capacidad de 1 GWh, la instalación podrá suministrar electricidad a cientos de miles de hogares durante varias horas en momentos de alta demanda. También jugará un papel clave en la estabilización de la red y en la reducción de la dependencia de centrales térmicas durante los picos de consumo.

Este tipo de infraestructuras resulta esencial para evitar el apagado forzoso de parques eólicos cuando la red no puede absorber toda la producción, un problema cada vez más frecuente en mercados con alta penetración de renovables.

El proyecto de Eccles se suma a una lista creciente de instalaciones Megapack de tamaño gigavatio hora en todo el mundo. Tesla ha incrementado la producción en su megafactoría de Lathrop, en California, para atender una demanda global en constante crecimiento, y recientemente ha firmado contratos para desplegar más de 15 GWh de almacenamiento en Estados Unidos.

