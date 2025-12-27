¿Salomón Rondón puede dejar México?

José Salomón Rondón dejó su huella en el fútbol mexicano tras su llegada a los Tuzos del Pachuca en enero de 2024. El atacante venezolano fue una figura estelar en la obtención de la Liga de Campeones de Concacaf en ese mismo año. Rondón aún tiene contrato con el Pachuca, pero le lanzó un guiño a un club de su país.

En julio de este año, Salomón Rondón emprendió un viaje rumbo a la primera división de España. El “Gladiador” fue cedido al Real Oviedo, conjunto español que también pertenece al Grupo Pachuca. Sin embargo, a Rondón no le ha ido muy bien en LaLiga.

En 16 partidos disputados en la temporada Salomón Rondón solo ha podido anotar 2 goles. El Real Oviedo tiene serios problemas ofensivos. El conjunto de Guillermo Almada, que asumió recientemente el proyecto, es el menos goleador de todo el campeonato (7 goles). Se estima que el club haga movimientos en su plantilla y uno de ellos sería el cambio de Rondón.

En primera instancia, el delantero venezolano tendría que volver a los Tuzos del Pachuca. El conjunto de la Liga MX tiene un contrato vigente con Rondón. El goleador histórico de La Vinotinto finaliza su vínculo en diciembre de 2027.

Pero Salomón Rondón lanzó un curioso guiño a través de las redes sociales. Un influencer etiquetó al veterano atacante venezolano con la palabra “vente”, haciendo alusión a su regreso al balompié venezolano con el Caracas FC. “Me encantaría” fue la respuesta de Rondón que generó revuelo en los medios locales.

¿𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗤𝗨𝗜𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗔𝗩𝗜𝗟𝗘𝗡̃𝗢 𝗣𝗜𝗗𝗜𝗢́? 🎁🇾🇪



Salomón Rondón volvió a manifestar su deseo de vestir la camiseta del Caracas FC. 🫣



¿Crees que se cumpla el deseo? 🎄💌 pic.twitter.com/F2ZS4j6Ada — El Mundo es un Balón (@elmundounbalon) December 24, 2025

Corto paso por Venezuela

A lo largo de su carrera José Salomón Rondón ha jugado en el Aragua FC, UD Las Palmas, Málaga, Rubin Kazan, Zenit, West Brom, Newcastle, DL Pro, CSKA Moscú, Everton, River Plate, Pachuca y ahora con el Oviedo. El paso de Rondón en Venezuela ha sido muy corto.

José Salomón Rondón es el goleador histórico de la selección de Venezuela, pero dentro del FutVe no ha escrito una historia muy larga. Rondón jugó pocos meses en el torneo sudamericano antes de ir a Europa en 2008. Con el Aragua FC solo disputó 35 partidos en los que pudo anotar 13 goles y conceder 2 asistencias.

Sigue leyendo:

– Salomón Rondón y su difícil comienzo en un golpeado Real Oviedo

– Lionel Messi tendría un amor oculto por el fútbol mexicano

– Djibril Cissé no oculta su odio sobre los futbolistas argentinos

– Compartir vestuario con Lionel Messi es difícil, según Baltasar Rodríguez