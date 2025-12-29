Patrullero de esquí fallece en accidente de avalancha en California

Uno de los dos patrulleros de esquí heridos por una avalancha el viernes 26 de diciembre en Mammoth Mountain falleció a causa de las lesiones, informó la tarde de este domingo el complejo de esquí localizado en la Sierra Nevada de California en una actualización informativa.

El patrullero, identificado como Cole Murphy, tenía 30 años y se encontraba llevando a cabo labores de mitigación de avalanchas junto con otros compañeros cuando ocurrió el incidente en el área de Lincoln Mountain aproximadamente a las 7:30 a.m., antes del inicio de las operaciones de esquí.

Murphy quedó atrapado por la avalancha, y tras ser rescatado tuvo que ser trasladado a un hospital fuera del área, pero falleció a causa de las heridas.

Sigue leyendo: La enorme avalancha de rocas que se detuvo justo antes de impactar contra un pequeño pueblo de Suiza

Un segundo patrullero de esquí también quedó atrapado por la nieve en el mismo incidente. Fue trasladado al Mammoth Hospital, donde se recupera de una cirugía.

“Murphy era un patrullero experimentado, con una profunda pasión por las montañas y amor por su carrera”, dijeron funcionarios de Mammoth Mountain, que se localiza en los condados de Madera y Mono.

En su comunicado, el complejo de esquí de Mammoth Mountain informó que, desde el 23 de diciembre, en la zona han caído hasta cinco pies de nieve.

Sigue leyendo: Empleado del Servicio de Parques Nacionales muere atrapado por una avalancha en Alaska

La familia de Murphy compartió en el comunicado del complejo de esquí el duelo por el fallecimiento del patrullero de la alta montaña de California.

“Tenía tan solo 30 años. En estos tiernos días, lo abrazan con cariño sus familiares y amigos, quienes lo apreciaron profundamente. Cole recorrió el mundo con bondad, propósito y una devoción incondicional a la vida que eligió“, expresó.

Los familiares dijeron que en la montaña era el lugar donde Cole se sentía más vivo.

Sigue leyendo: Avalancha mortal en montaña de Ecuador dejó cuatro muertos y un herido

“Era su lugar de propósito, su comunidad y su segundo hogar. Servir en la patrulla de esquí no era solo un rol para él, era una vocación“, aseguraron.

“A su familia de la patrulla de esquí, quienes trabajaron a su lado, confiaron en él y compartieron un vínculo forjado por la nieve, el servicio y la camaradería inquebrantable: gracias por quererlo como a uno de los suyos. Esa hermandad significaba para él más de lo que las palabras podrían expresar”, agregaron.

Los seres queridos de Murphy agradecieron la compasión, la ternura y el apoyo que les han brindado durante este difícil momento.

Sigue leyendo: Al menos 1 muerto y varios heridos por avalancha en Lake Tahoe, en el norte de California

“Al comenzar a recorrer el camino que nos espera, llevamos con nosotros los recuerdos, el amor y la luz brillante y duradera que Cole trae a todas nuestras vidas“, añadieron los familiares del patrullero de esquí fallecido.

En febrero, otro patrullero de esquí murió días después de quedar atrapado por una avalancha que ocurrió en el mismo lugar, en Lincoln Mountain, el Día de San Valentín. Otro patrullero que también quedó atrapado por la avalancha fue rescatado ileso del lugar.

Sigue leyendo:

· Alertan por tormentas invernales y avalanchas de nieve en dos estados del noroeste estadounidense

· VÍDEO: Avalancha de nieve sepulta a varias personas mientras otras graban las impactantes imágenes

· Avalancha de nieve sepulta a personas en la sede del Mundial Femenino de Esquí