Iñaki Williams arremete contra los organizadores de la Supercopa de España

Desde 2021 la Supercopa de España no se celebra en territorio español. Un acuerdo de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), ha llevado el torneo muy lejos. Arabia Saudita ha sido la casa de esta copa, pero Iñaki Williams no ocultó su disgusto.

El futbolista del Athletic Bilbao cuestionó que se saque del territorio español esta competición. Iñaki Williams piensa en los aficionados vascos que no podrán ver de cerca a su club.

“Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mie…, hablando mal. Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados”, dijo Williams en zona mixta.

“No me muerdo la lengua. Jugar en Arabia es una mierda”, dice Iñaki Williams.



El delantero del @AthleticClub se muestra tajante sobre la #Supercopa y tener que jugar fuera “una competición nacional”.



Miles de athletitzales han podido ver el entrenamiento abierto en San Mamés

Después de tres ediciones jugándose en Riad, la Supercopa de España ahora se mudará a Yeda. El King Abdullah Sport City KASC Stadium “Al Jawhara” será el escenario de los duelos por esta competición. Este estadio cuenta con una con capacidad para algo más de 60,000 espectadores.

Sin embargo, Iñaki Williams resaltó que gran parte de esos aficionados que acudirán a los estadios no pertenecen a los seguidores vascos del club. Los fieles hinchas tendrán que ver desde sus casas la participación del Athletic Club.

“Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y, si fuese aquí, sabemos todos los ‘athleticzales’ que nos acompañarían”, agregó.

Cuándo es la Supercopa de España

Bajo el formato de semifinales y final, la Supercopa de España tendrá sus dos primeros partidos a principios de enero. El Real Madrid se enfrentará al Mallorca el 8 de enero. Un día más tarde será el turno del Athletic Club y el FC Barcelona. La final se jugará el 12 de enero.

Iñaki Williams también recalcó el hecho de tener que dejar a su familia durante tanto tiempo para prepararse para la irónica Supercopa española que se juega en arabia Saudita. A pesar de ello, Williams no pierde la motivación.

“El tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena, pero bueno, son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club siempre e intentaré hacerlo lo mejor posible en la Supercopa“, concluyó.

