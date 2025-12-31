¿Qué restaurantes en EE.UU. abrirán en Nochevieja?

Este miércoles 31 de diciembre se celebra el Año Nuevo, una festividad para compartir con familia y amigos, algunos deciden festejarlo en casa y otros afuera, para aquellos que han optado por la segunda opción, aquí te contamos qué locales y restaurantes estarán abiertos en Nochevieja.

Muchas cadenas de comida rápida este día deciden trabajar en horario parcial, por lo que gran parte estarán cerrados; sin embargo, aquí te dejo una lista de aquellos que permanecerán abiertos, en este caso se recomienda consultar en la página web o llamando al restaurante sobre su disponibilidad y horario antes de salir de casa:

Chipotle, estará abierto en la víspera de Año Nuevo, pero cerrará a las 8 p.m. hora local. Mientras que, Starbucks, Burger King; Wendy’s, Dunkin’, McDonald’s y Chick-fil-A estarán abiertos este 31 de diciembre, pero se recomienda consultar sus horarios, ya que varían dependiendo de la ubicación.

También Taco Bell, Whataburger, Shake Shack, Zaxby’s, Subway, Firehouse Subs, Panera Bread y Hardee’s y Carl’s Jr estarán abiertos en víspera de Año Nuevo, al igual que Cracker Barrel, Outback Steakhouse, Carrabba’s Italian, Grill Texas Roadhouse, Red Lobstern y Maggiano’s solo que se recomienda consultar sus horarios antes de visitarlo, ya que pueden variar de un lugar a otro.

Sigue leyendo: