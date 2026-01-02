Hallan muerta a la hija de Tommy Lee Jones en exclusivo hotel de San Francisco 

El 2026 tuvo un inicio trágico para la familia del actor Tommy Lee Jones, luego de que se diera a conocer la muerte de Victoria, su hija.

De acuerdo al portal TMZ, que fue el medio que dio a conocer la noticia, la joven, quien tenía 34 años, fue hallada muerta en un hotel de San Francisco, en California, la madrugada del jueves 1 de enero tras los festejos de Año Nuevo.

El mismo portal señaló a fuentes policiales, quienes informaron que el hallazgo del cuerpo de Victoria se produjo al interior del exclusivo hotel Fairmont San Francisco.

TMZ también citó a fuentes del San Francisco Fire Departament, las cuales informaron que acudieron al hotel la madrugada del jueves para atender una emergencia médica, sin embargo, los paramédicos ya no pudieron hacer nada por atender a Victoria, quien fue declarada muerta en el lugar.

El mismo informante detalló que tras lo sucedido entregaron la escena al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina de Médico Forense para que realizaran las investigaciones que consideren pertinentes.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Victoria, sin embargo, TMZ ya tuvo acceso a la llamada de emergencia que se realizó desde el hotel para reportar lo sucedido con la hija de la estrella de Hollywood.

En ella se escucha que la joven habría sufrido una presunta sobredosis, pero esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades a cargo de las investigaciones, quienes no han dado información alguna tras lo sucedido en uno de los hoteles más exclusivos de San Francisco.

¿Quién era Victoria?

Victoria nació producto del matrimonio de Tommy Lee Jones y de Kimberlea Clouhley.

Durante sus años de juventud realizó algunas apariciones en diversos proyectos, como la película ‘Men in Black II’, de la cual su padre formó parte.

También actuó en la película ‘The Three Burials of Melquiades Estrada’ y en un capítulo de la serie ‘One Tree Hill’. Descanse en paz.

