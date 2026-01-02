Salen a la luz llamada al 911 y nuevos detalles de la muerte de hija de Tommy Lee Jones

La madrugada del 1 de enero el medio del espectáculo recibió un duro golpe, luego de que se diera a conocer la muerte de Victoria, una de las hijas del actor Tommy Lee Jones, quien tenía tan solo 34 años y toda una vida por delante.

Si bien aún las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el deceso de la joven, ocurrido al interior del hotel Fairmont San Francisco, ya surgieron las primeras hipótesis.

De acuerdo al portal TMZ, que ha sido uno de los medios que le ha dado seguimiento a la noticia, la muerte de Victoria pudo deberse a un posible sobredosis, tal y como se mencionó en un fragmento de la llamada que se realizó al 911.

En la conversación se escucha que Victoria presentaba un cambio notorio en la coloración de su piel, lo que dio a pie que se contemplara la posibilidad de una sobredosis.

“Código 3 por sobredosis. Cambio de color”, se oye en el breve fragmento del audio compartido por TMZ y que ayudaría a entender lo que sucedió con Victoria tras su misteriosa muerte.

Además de TMZ, el portal británico Daily Mail también dio mayores detalles sobre lo sucedido con la hija de Tommy Lee Jones, quien habría sido hallada inconsciente en el piso 14 del exclusivo alojamiento.

De acuerdo al citado medio la joven fue encontrada en el pasillo por otro huésped, quien en un inicio pensó que estaba alcoholizada tras la fiesta de Año Nuevo, por lo que dio aviso a los empleados del exclusivo alojamiento.

Trascendió que los empleados le habrían brindado reanimación cardiopulmonar a Victoria y llamaron al número de emergencia para solicitar apoyo médico, sin embargo, la joven ya no presentaba signos vitales cuando los paramédicos arribaron al lugar.

“Nuestras unidades respondieron al lugar, realizaron una evaluación y declararon a una persona fallecida”, señaló el vocero del cuerpo de bomberos a The Independent.

Aunque ninguna fuente oficial ha ahondado sobre las causas de la muerte de Victoria, Daily Mail entrevistó a una fuente cercana al caso, quien aseguró que la joven no presentaba signos de violencia, ni tampoco lesiones que hicieran pensar que se quitó la vida.

También se dio a conocer que tampoco se encontraron drogas cerca del cuerpo de la joven, lo que añade aún mayor misterio a las causas de su muerte, las cuales, seguramente, se conocerán una vez que los servicios periciales concluyan las investigaciones y se deslinden responsabilidades.

