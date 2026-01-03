Tommy Lee Jones da sus primeras palabras tras la misteriosa muerte de su hija 

El veterano actor Tommy Lee Jones, quien es recordado por su papel en la película ‘Men in Black’, sufrió el pasado 1 de enero la muerte de Victoria, su hija, quien tenía 34 años.

El deceso de la joven se produjo en la madrugada posterior al Año Nuevo al interior del exclusivo hotel Fairmont en San Francisco, California, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las causas de su partida.

Aunque el actor y el resto de los integrantes de la familia habían permanecido en silencio tras la irreparable pérdida de Victoria, en horas recientes lanzaron ya un comunicado.

En el texto, firmado por la familia Jones, agradecieron las muestras de aprecio que han recibido en estos momentos de apremio y tanto sufrimiento.

“Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones”, se lee en un fragmento del mensaje que emitieron y al que tuvo acceso el portal TMZ.

En el mismo texto hicieron un llamado a respetar el duro momento anímico que están atravesando como familia.

“Les rogamos que respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Gracias”, concluyeron Tommy Lee Jones y el resto de los integrantes de la familia en el que fue su primer comunicado tras la tragedia.

Hasta el momento se desconoce cuál será el destino de los restos de Victoria, quien nació producto del matrimonio de Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley.

Los motivos de su deceso aún son desconocidos, pues los equipos periciales todavía siguen trabajando en el caso, aunque hay hipótesis y testigos que aseguran que la joven habría muerto a causa de una sobredosis.

