Texas y Florida mantienen su posición como los destinos más atractivos para mudarse

De acuerdo con un análisis desarrollado recientemente por U-Haul, dos estados en Estados Unidos vuelven a liderar las listas de zonas a donde más estadounidenses se están mudando.

Según el informe, Texas y Florida encabezan la lista con mayor inmigración, seguida de Carolina del Norte, Tennessee y Carolina del Sur, mientras que California, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts son las entidades con gran cantidad de emigrantes.

La razón de este fenómeno, según el análisis, es que muchas personas se están cambiando de estados demócratas a republicanos. “Es un tema político muy debatido que se acentuó tras la pandemia de 2020, sigue siendo una tendencia perceptible. Siete de los 10 estados con mayor crecimiento actualmente tienen gobernadores republicanos, y nueve de ellos se volvieron republicanos en las últimas elecciones presidenciales”, comentaron los investigadores.

Otros factores que incluyen estos cambios son las condiciones climáticas que ofrecen estos estados. Los estadounidenses se están inclinando por climas más cálidos. “Si bien, las clasificaciones pueden no correlacionarse directamente con el crecimiento poblacional o económico, el Índice de Crecimiento de U-Haul es un indicador eficaz de qué tan bien los estados, las áreas metropolitanas y las ciudades atraen y mantienen a los residentes”, dijo el análisis.

Por otro lado, los analistas de U-Haul destacaron que, dada la tendencia, Texas vuelve a posicionarse como el estado con mayor crecimiento por séptima vez en 10 años. Entre esa lista se encuentran Washington, Arizona, Idaho, Alabama y Georgia.

Sigue leyendo: