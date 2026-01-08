España confirma la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos, incluida la activista Rocío San Miguel

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó este jueves que cinco ciudadanos españoles detenidos en Venezuela han sido puestos en libertad y se preparan para viajar a España bajo la asistencia de la embajada española en Caracas. Esto ocurre tras el anuncio del gobierno venezolano de la excarcelación de un “número importante de presos políticos”, sin precisar nombres o una cifra.

Entre los excarcelados figura una persona con doble nacionalidad, según el comunicado oficial difundido por el Gobierno español. Se trata de la activista venezolana Rocío San Miguel, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, acusada de liderar un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro. Familiares y abogados denunciaron un proceso judicial irregular, poco acceso a visitas y falta de atención médica oportuna

“El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas”, señala la nota oficial. El Ministerio destacó que el ministro José Manuel Albares ha conversado personalmente con todos ellos.

Venezuela anuncia excarcelaciones

La confirmación española se produce en el contexto de un anuncio más amplio hecho por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien declaró que “un número importante de personas” privadas de libertad —incluidos venezolanos y extranjeros— están siendo excarceladas como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

Durante una comparecencia transmitida por Venezolana de Televisión, Rodríguez afirmó que el proceso de excarcelación “está ocurriendo desde este mismo momento” y que responde a una instrucción directa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Reacción oficial española

El Gobierno de España definió la liberación de los cinco españoles como un “paso positivo” dentro de la nueva etapa política en la que, según Madrid, se encuentra Venezuela. La nota oficial destacó las “relaciones fraternales con el pueblo venezolano” y acogió la decisión como un avance en la búsqueda de tranquilidad y normalización.

El ministro Albares, en declaraciones recogidas por diversos medios, había señalado previamente que, si se confirmaba la presencia de españoles entre los presos liberados, sería considerado un “paso muy positivo” por parte de las autoridades venezolanas.

El ministro Albares confirmó la liberación de cuatro rehenes nacidos en España, que estaban recluidos bajo en la cárcel del Rodeo 1, ubicada al norte del país. Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme (32 años) y José María Basoa (35), acusados de ser agentes españoles cuya misión era matar a Nicolás Maduro.

En el mismo centro penitenciario de Guatire, cerca de Caracas, estaban presos el marinero y periodista canario Miguel Moreno Dapena (34) y el valenciano Ernesto Gorbe Cardona (52). El primero era tripulante del buque cazatesoros N35, capturado en junio del año pasado en aguas en litigio entre Guyana y Venezuela. Junto al resto de sus compañeros, Moreno buscaba en el fondo marino restos de mercantes hundidos en la II Guerra Mundial. Gorbe fue detenido hace un año acusado de tener su visa vencida, pero fuentes diplomáticas confirmaron a este periódico que se le aplicó la habitual extorsión policial.

La activista venezolana Rocío San Miguel, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano. Crédito: Fernando Llano, File | AP

La quinta persona liberada, la emblemática figura de la sociedad civil Rocío San Miguel (59), estaba en la cárcel del Helicoide, catalogada por organizaciones de derechos humanos como el centro de tortura más grande de Latinoamérica.

Las autoridades españolas han anunciado que seguirán brindando apoyo consular y asistencia a los ciudadanos liberados durante su retorno a España, mientras se mantiene un seguimiento intenso de la situación de otros posibles presos españoles en Venezuela.

Contexto político y demandas de excarcelación

El anuncio de excarcelaciones llega cinco días después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y líderes de la oposición habían intensificado sus exigencias para la liberación de presos políticos en el país.

Hace un par de días, el presidente Donald Trump hizo referencia al “centro de torturas ubicado en el centro de Caracas”, y aseguró que estaba en proceso de ser clausurado.

Según datos de la ONG Foro Penal, Venezuela tenía más de 800 presos políticos, incluidos ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad, antes de esta ronda de excarcelaciones. Sin embargo, el Gobierno venezolano ha rechazado históricamente estas cifras, argumentando que los detenidos estaban presos por la “comisión de hechos punibles”.

