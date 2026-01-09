¿A cuántos puntos está el Real Oviedo de salir de la zona roja en España?

El Real Oviedo, propiedad del Grupo Pachuca, está en una zona crítica dentro del fútbol español. Jesús Martínez es el dueño mayoritario del club y en la actualidad debe estar consciente de que está en serios problemas. El Oviedo está de último en LaLiga.

El golpeado conjunto “Carbayones” ha tenido muchas complicaciones en la temporada. En la misma campaña en la que regresan a primera división, el Real Oviedo podría bajar nuevamente a la segunda categoría en España.

La temporada la comenzó Veljko Paunovic. El estratega serbio logró ascender al equipo y en las primeras ocho jornadas de LaLiga conquistó dos victorias y cayó en seis ocasiones. Sin embargo, el club no parecía ir en caída libre.

Las ambiciones de la directiva hicieron que Veljko Paunovic dejara el puesto en el banquillo para que asumiera Luis Carrión, un movimiento que no fue muy bien visto por parte de los aficionados. Carrión solo dirigió nueve partidos sin poder ganar ninguno (cuatro empates y cinco derrotas).

El líder del barco ahora es Guillermo Almada. El estratega uruguayo ya acumula dos partidos al frente del club, pero tampoco ha conseguido un triunfo (dos empates). Hastía hora, las únicas victorias de la campaña le son atribuidas a Veljko Paunovic.

En puestos de descenso

El Real Oviedo marcha en el último puesto de LaLiga. Los “Carbayones” acumulan 12 puntos producto de 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas. El siguiente en la tabla es el Levante, club que ha conquistado 13 puntos (1 punto de ventaja sobre el Oviedo); el Valencia ocupa el puesto 18 con 16 unidades (4 de ventaja sobre el Oviedo).

El puesto de salvación actualmente lo tiene el Girona con 18 puntos conquistados (al igual que el Mallorca y la Real Sociedad). El Real Oviedo está a solo 6 puntos para salir de los puestos rojos en LaLiga. Pero el panorama no es alentado. El conjunto del Grupo Pachuca es el que menos victorias ha tenido en la temporada y también el que menos goles ha marcado.

El próximo partido del Real Oviedo será el sábado 10 de enero. El conjunto de Guillermo Almada recibirá al Real Betis en el Estadio Carlos Tartiere. A diferencia del Oviedo, el Betis está en el sexto puesto de la clasificación general peleando puestos de competiciones europeas.

