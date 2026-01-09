“¿Estamos en medio de un Estados Unidos fascista?”, cuestionan en The View tras varias acciones de gobierno de Trump

Una de las integrantes del programa ‘The View’, Joy Behar, cuestionó si los recientes hechos liderados por el gobierno del presidente Donald Trump han convertido a Estados Unidos en un “estado fascista”.

Behar enlistó el asesinato de la Renee Nicole Good, de 37 años, por parte de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota.

Además el ataque de Estados Unidos para el secuestro del ahora expresidente Nicolás Maduro, bajo una orden de un tribunal estadounidense, pero según diversos expertos, violando la ley internacional.

Behar enfocó su mensaje en el inicio de “una guerra ilegal por el petróleo de Venezuela”.

También se cita al asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien afirmó que EE.UU. tomará control de Groelandia, algo adelantado por el propio presidente Trump.

“¿Estamos en medio de un Estados Unidos fascista?”, lanzó Behar en el programa de ABC. “Justo la semana pasada, Pete Hegseth inició una guerra ilegal por el petróleo en Venezuela, Stephen Miller amenazó con tomar Groenlandia por las fuerzas militares, RFK Jr. recortó drásticamente las recomendaciones de vacunación infantil y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó y mató a un ciudadano estadounidense”.

WOMAN FATALLY SHOT BY ICE IN MINNEAPOLIS: 'The View' co-hosts weigh in after an ICE agent shot and killed an American citizen and mom of three as DHS Secretary Kristi Noem defends the shooting. pic.twitter.com/wUAE7Q9wde — The View (@TheView) January 8, 2026

Mientras Behar hacía el comentario, el resto de las panelistas, Whoopi Goldberg, Sunny Hostin, Sara Haines, Alyssa Farah Griffin, asentían.

“Para mí, eso representa una dictadura en ciernes. Ya estamos en ella. El pueblo estadounidense tiene que darse cuenta de esto”, agregó Behar.

“Sí”, respondió en varias ocasiones Goldberg.

Los demócratas y algunos republicanos han intentado acotar el poder del presidente Trump desde el inicio de ataques en el Caribe y el Pacífico, pero ningún esfuerzo ha fructificado.

El jueves 8 de enero, el Senado aprobó una resolución para impedir que la Administración Trump realice más acciones militares en Venezuela, pero requiere el aval de la Cámara de Representantes.

Sobre las acciones migratorias en todo el país, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido las acciones contra inmigrantes indocumentados, en operativos donde ha detenido a más de 170 estadounidenses.

En cuanto al asesinato de Good, tanto el presidente Trump, como el vicepresidente J.D. Vance, como la secretaria del DHS, Kristi Noem, han defendido al oficial migratorio, afirmando que estuvo en peligro. Noem acusó a Good de intentar cometer un acto de “terrorismo doméstico”, mientras decenas de organizaciones de derechos civiles exigen castigo al agente que disparó a muerte, identificado como Jonathan E. Ross.

