México quiere bajar tensión con Estados Unidos tras amago de Trump de acción militar

El presidente Donald Trump dijo nuevamente en una entrevista que alista acciones militares por tierra contra cárteles y mencionó que México “está gobernado por cárteles”.

En respuesta a las intenciones del mandatario republicano –expresadas en Fox News–, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abogó por mayor cooperación y dijo que ordenó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, buscar reunirse en persona con el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Vamos a estrechar a comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario verse, con el secretario del Departamento de Estado”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa en México. “Hace dos o tres días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones, está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente, entonces para estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando, de la cantidad de laboratorios incautados, y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues estrechar la relación”.

Desde el ataque militar en Venezuela y el secuestro del ahora expresidente Nicolás Maduro, el presidente Trump ha lanzado amagos de ataques a otros países, incluidos México, además de Cuba y Colombia.

En la primera entrevista a Fox News tras la operación militar en Venezuela, el mandatario respondió que tal acción enviaba una advertencia a otros gobiernos de la región, como México. Trump dijo que la presidenta Sheinbaum era “una buena mujer” y “una amiga”, pero aseguró que “no gobierna México”, sino los cárteles.

“Podríamos ser políticamente correctos y decir que ella gobierna, pero no es así. Los cárteles gobiernan México. Ella tiene miedo de ellos”, sostuvo Trump.

La inmediata respuesta de Sheinbaum fue que estaba en desacuerdo con la acción militar en Venezuela, pero no quería una confrontación con EE.UU.

“Nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos, manifestamos cuando no estamos de acuerdo, así como ellos manifiestan cuando no están de acuerdo con nosotros, pero buscamos siempre una buena relación basada en el respeto”, expresó.

Los riesgos de un ataque militar

El Robert Lansing Institute, un centro de investigaciones de relaciones internacionales con base en Washington, D.C., estableció tres escenarios ante las amenazas del presidente.

El escenario uno es una reacción de México en defensa de su soberanía y la ruptura de la relación bilateral con EE.UU., ya que la presidenta Sheinbaum ha señalado claramente “coordinación, pero no subordinación”, esto podría generar un colapso de la cooperación en seguridad, reducción del intercambio de inteligencia,

represalias a través de la presión migratoria y comercial y movilización antiestadounidense a largo plazo en México.

Otro riesgo, indica el reporte, son represalias de los cárteles en territorio estadounidense, incluyendo “ataques al personal estadounidense cerca de la frontera”, la “intimidación de objetivos consulares estadounidenses”, la “interrupción de rutas comerciales” y la “intensificación del uso de armas para el tráfico de migrantes”.

Además hay riesgos para EE.UU. de repercusión constitucional y de alianzas con otras naciones en América Latina, así como un daño serio a su reputación en otras regiones, ya que podría “reducir el ancho de banda operativo” de EE.UU.; “crear otro escenario de conflicto abierto” y “desviar la atención de las prioridades de Rusia y China”.

Las contantes amenazas de Trump

El presidente Trump ha lanzado amagos de acciones militares en México desde 2017. La primera vez que se supo de sus intenciones fue en enero de 2017, cuando, según reportes de prensa, planteó en una llamada privada con el entonces presidente Enrique Peña Nieto la posibilidad de enviar tropas para combatir a “los malos hombres”.

Tras varios años sin menciones directas, el tema resurgió en noviembre de 2019, luego de la masacre de la familia LeBarón en México. En redes sociales, Trump afirmó que Estados Unidos estaba “listo, dispuesto y capacitado” para intervenir si México solicitaba ayuda para “limpiar a estos monstruos”, en referencia a los cárteles.

Durante la campaña presidencial de 2023 y 2024, Trump endureció su retórica, ya que propuestas de campaña y documentos oficiales incluyeron llamados a “declarar la guerra a los cárteles”, con medidas como un embargo naval y el uso de fuerzas especiales contra líderes criminales, acciones que implicarían operaciones vinculadas a México.

En 2025 continuaron los amagos en entrevistas. Trump confirmó que había ofrecido enviar tropas a México y aseguró que no necesitaría una declaración formal de guerra para lanzar operaciones contra los cárteles, incluso “en tierra”.

En noviembre de ese año, al ser preguntado directamente sobre ataques terrestres en México, respondió: “Estoy de acuerdo, lo que sea necesario para detener las drogas”.

En lo que va 2026, Trump reiteró en entrevistas y sesiones de preguntas que había ofrecido tropas “cada vez” que hablaba con la presidenta Sheinbaum y afirmó que Estados Unidos comenzaría a “golpear en tierra” contra los cárteles, avivando nuevamente la polémica bilateral.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum fija postura de México tras detención de Maduro: “Rechazamos de manera categórica la intervención”

· AMLO reaparece y advierte que saldrá a la calle en caso de un intento de golpe de estado y para defender a Sheinbaum

· AMLO condena “tiranía” de EE.UU. en Venezuela y respalda a Sheinbaum