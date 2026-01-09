Toyota oficializa a Gazoo Racing como su nueva marca

Toyota inicia una nueva etapa en su historia deportiva al oficializar el lanzamiento de Gazoo Racing como una marca independiente, separándola de su rol tradicional como simple división interna.

El movimiento no es casual ni reciente: responde a años de evolución en competencias de alto nivel, desarrollo tecnológico y una clara intención de reforzar su identidad en el mundo del alto rendimiento.

Desde hace tiempo, la marca japonesa había dejado claro que su visión deportiva no se limitaría a ediciones especiales o variantes estéticas.

La apuesta es mucho más ambiciosa: crear una estructura con identidad propia, capaz de desarrollar autos, tecnologías y programas de competencia bajo un mismo emblema. Gazoo Racing pasa así de ser un sello deportivo a convertirse en el estandarte de desempeño extremo de Toyota.

Gazoo Racing: de los rallys al ADN de la marca

La historia moderna de Gazoo Racing comenzó en 2015, cuando Toyota decidió consolidar sus esfuerzos deportivos bajo una sola denominación. Desde entonces, la división no solo ha sido protagonista en competencias, sino también un laboratorio de pruebas para tecnologías que luego llegan a los autos de calle.

Las victorias en el Rally Dakar, el Campeonato Mundial de Rally (WRC) y distintas categorías de turismo reforzaron la reputación de Gazoo Racing como una estructura competitiva y eficiente. Este éxito se tradujo en productos concretos como el GR Yaris, GR Corolla, GR Supra y GR86, modelos que recuperaron el entusiasmo por los deportivos accesibles dentro del portafolio de Toyota.

La independencia de Gazoo Racing busca precisamente potenciar este vínculo entre pista y carretera, permitiendo ciclos de desarrollo más rápidos y decisiones enfocadas exclusivamente en el desempeño.

Unificación total de la división deportiva

Con este anuncio, el Grupo Toyota avanza hacia un modelo organizativo más simple y efectivo. Todas las estructuras deportivas —Toyota Racing, proyectos GR y programas experimentales— quedan ahora integradas bajo el paraguas de Gazoo Racing.

Este enfoque no es nuevo en la industria. Marcas como Ford ya han recorrido un camino similar al consolidar sus operaciones deportivas bajo una sola identidad. En el caso de Toyota, el objetivo es claro: centralizar recursos, talento e innovación en una marca que represente todo lo relacionado con el alto rendimiento.

A partir de ahora, Gazoo Racing será responsable tanto de los programas de competencia como del desarrollo de los deportivos de producción, marcando una línea clara entre los modelos convencionales y los orientados al desempeño extremo.

Prototipos, motores y el futuro de los GR

Uno de los grandes focos de atención está puesto en los nuevos proyectos que nacerán bajo esta marca. El GR GT Concept se perfila como una de las piezas clave, anticipando una nueva generación de deportivos de alto nivel.

Este modelo estrenará un motor V8 biturbo, desarrollado específicamente para aplicaciones de alto rendimiento, y que podría sentar las bases tecnológicas para futuros modelos.

Además, Toyota trabaja en un nuevo motor de cuatro cilindros de alto desempeño, pensado para aplicaciones más compactas. Este propulsor podría impulsar futuras evoluciones del GR Corolla o incluso dar vida al esperado regreso de un deportivo compacto como el MR2, un nombre histórico que sigue generando expectativa entre los fanáticos.

Aunque la hoja de ruta completa aún no ha sido revelada, todo apunta a que todos los deportivos de Toyota llevarán el apellido GR, reforzando la coherencia de la gama.

Competencia, tecnología y gasolina con fecha abierta

Otro punto clave de esta independencia es la continuidad de los motores de combustión interna de alto rendimiento. Mientras Toyota avanza con fuerza en tecnologías híbridas y eléctricas para sus modelos de calle, Gazoo Racing mantendrá viva la tradición de los motores a gasolina, al menos en el corto y mediano plazo.

La experiencia en competencias de resistencia, como las 24 Horas de Le Mans y otros campeonatos de endurance, seguirá siendo fundamental para el desarrollo técnico de la marca. Estas pruebas extremas permiten afinar soluciones que luego se trasladan a los autos de producción, manteniendo el espíritu de “la pista como banco de pruebas”.

Toyota y Gazoo Racing: caminos distintos, mismo objetivo

Con Gazoo Racing operando como marca independiente, Toyota podrá concentrarse en otros frentes estratégicos: electrificación, nuevas plataformas híbridas y el desarrollo de sus próximas generaciones de sedanes, SUV y vehículos todoterreno.

La separación no implica ruptura, sino especialización. Toyota se enfoca en volumen, eficiencia y nuevas tecnologías, mientras Gazoo Racing se convierte en el laboratorio emocional y deportivo del grupo, encargado de mantener viva la pasión por manejar.

