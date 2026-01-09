Trump reduce el costo de financiar autos nuevos en EE.UU.

La política económica de Donald Trump vuelve a colocar al sector automotor en el centro del debate. En una decisión que combina estímulo al consumo y protección industrial, la Administración estadounidense eliminó los impuestos sobre los intereses de los préstamos destinados a la compra de autos nuevos fabricados dentro del país.

La medida ya está en vigor y se aplica a las operaciones realizadas entre 2025 y 2028.

El anuncio marca un giro relevante en el esquema tradicional de financiamiento, especialmente en un contexto donde las tasas de interés han sido uno de los principales obstáculos para acceder a un vehículo nuevo. Al reducir la carga fiscal asociada al crédito, el Gobierno busca que el financiamiento vuelva a ser una opción atractiva para millones de familias.

Desde la Casa Blanca sostienen que el impacto será inmediato: cuotas mensuales más bajas, mayor previsibilidad para el comprador y un incentivo claro para elegir modelos producidos en suelo estadounidense.

El anuncio oficial y el objetivo del Gobierno

La medida fue comunicada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien confirmó la implementación directa de la iniciativa impulsada por el presidente. Según explicó, el beneficio fiscal permitirá a los contribuyentes deducir hasta $10,000 dólares al año en intereses de préstamos para automóviles.

El objetivo oficial fue definido sin rodeos. En palabras del propio Gobierno, la intención es “poner dinero de vuelta en los bolsillos de las familias trabajadoras y de clase media”. La frase resume el espíritu de una política que busca aliviar el gasto mensual sin recurrir a subsidios directos, sino mediante una reducción impositiva selectiva.

Un punto clave es que la deducción podrá aplicarse tanto a quienes detallan sus impuestos como a quienes utilizan la deducción estándar, ampliando de forma significativa el universo de beneficiarios.

Qué autos califican y cómo funciona la deducción

El beneficio fiscal no es generalizado y tiene condiciones claras. Solo podrán acceder a la deducción los compradores de vehículos nuevos ensamblados en Estados Unidos, adquiridos dentro del período comprendido entre 2025 y 2028. Quedan excluidos, por lo tanto, los autos importados y las unidades usadas.

Esta condición refuerza el objetivo industrial de la medida: canalizar la demanda hacia la producción local y fortalecer la cadena de valor automotriz estadounidense. Desde el Gobierno consideran que el incentivo fiscal funcionará como un filtro natural que premie a los fabricantes con plantas en el país.

En términos prácticos, el comprador podrá deducir hasta $10,000 dólares anuales en concepto de intereses pagados por el préstamo del vehículo. Esto no significa que el Gobierno cubra el monto, sino que reduce la base imponible del contribuyente, generando un alivio fiscal concreto al momento de declarar impuestos.

Impacto directo en las familias y en el mercado

La Administración Trump sostiene que la eliminación de impuestos sobre los intereses tendrá un efecto directo en el bolsillo de los consumidores. Al bajar el costo total del financiamiento, las cuotas mensuales se vuelven más accesibles, lo que podría acelerar decisiones de compra que hoy están postergadas.

Para las familias trabajadoras y de clase media, el beneficio no solo se traduce en ahorro fiscal, sino también en la posibilidad de acceder a vehículos más nuevos, con mejores estándares de seguridad, eficiencia y tecnología. En un mercado donde los precios de los autos han subido de forma sostenida, cualquier alivio en el crédito tiene un peso significativo.

Desde el sector automotor, fabricantes y concesionarios anticipan que la medida podría generar un repunte en la demanda, especialmente en los segmentos de entrada y gama media, donde el financiamiento es determinante.

Una pieza más de la política industrial de Trump

La eliminación de impuestos a los intereses de los préstamos para autos no es una medida aislada. Forma parte de una estrategia económica más amplia que Donald Trump impulsa desde su regreso a la presidencia en 2025, basada en incentivos fiscales selectivos, aranceles y restricciones a las importaciones.

El sector automotriz ha sido uno de los pilares de esta política. La protección frente a vehículos y componentes extranjeros busca preservar empleos y capacidad productiva, aunque también ha generado advertencias sobre posibles aumentos de costos y precios finales.

La gran incógnita será si el alivio fiscal en los intereses logra compensar esas presiones al alza.

