Volvo anticipa el EX60 y promete viajes sin límites

Hablar del futuro de Volvo es hablar, inevitablemente, de electrificación. La firma sueca lleva varios años preparando el terreno para una transición total hacia los vehículos eléctricos, dejando atrás no solo los motores de combustión interna, sino también segmentos tradicionales como los sedanes.

En su lugar, la marca ha apostado con fuerza por los SUV eléctricos, un tipo de vehículo que encaja mejor con las preferencias del mercado norteamericano y con su visión de movilidad sostenible.

Así, aparece el Volvo EX60, un modelo llamado a convertirse en uno de los pilares de la nueva era de la marca. Aunque su presentación mundial está programada para el 21 de enero de 2026, Volvo ya comenzó a generar expectativa mostrando un adelanto que deja claro hacia dónde apunta: autonomía extensa, carga rápida y una experiencia de uso pensada para la vida diaria, no solo para cifras de laboratorio.

Autonomía real para el uso cotidiano

Uno de los principales frenos para la adopción masiva de autos eléctricos sigue siendo la autonomía. Aunque la tecnología ha avanzado de forma notable, muchos conductores aún desconfían de los rangos anunciados y temen quedarse sin energía en trayectos largos. Volvo parece haber puesto el foco precisamente en ese punto crítico.

De acuerdo con la información adelantada por la marca, el Volvo EX60 es capaz de recorrer hasta 810 kilómetros con una sola carga, lo que equivale aproximadamente a 503 millas. Esta cifra no solo lo coloca entre los SUV eléctricos con mayor alcance del mercado, sino que lo posiciona como un referente dentro de su segmento.

Lo más relevante es que Volvo insiste en que esta autonomía está pensada para condiciones reales de conducción, teniendo en cuenta el estilo de vida en Estados Unidos, donde los desplazamientos largos, los viajes por carretera y el uso diario intensivo forman parte de la rutina de millones de conductores.

Carga ultrarrápida y menos tiempo de espera

La autonomía, sin embargo, es solo una parte de la ecuación. El otro gran desafío de los vehículos eléctricos es el tiempo de carga, especialmente en viajes largos. Para abordar este punto, el EX60 incorpora la nueva arquitectura eléctrica de 800 voltios de Volvo, una solución que permite aprovechar estaciones de carga de alta potencia.

Gracias a esta tecnología, el SUV es compatible con cargas de hasta 400 kW, lo que se traduce en la posibilidad de recuperar alrededor de 211 millas de autonomía en apenas diez minutos. En la práctica, esto significa que una breve parada para descansar, tomar un café o estirar las piernas puede ser suficiente para continuar el viaje con tranquilidad.

Además, Volvo asegura que el sistema ha sido optimizado para ofrecer un rendimiento consistente incluso en climas fríos, una condición que históricamente ha afectado tanto la autonomía como los tiempos de carga de los autos eléctricos. Este enfoque resulta especialmente relevante para regiones de Estados Unidos y Canadá donde las temperaturas extremas son habituales.

Plataforma SPA3: la base del salto tecnológico

El Volvo EX60 se construye sobre la plataforma SPA3, la arquitectura eléctrica más avanzada desarrollada por la marca hasta el momento. Esta base técnica no solo permite integrar baterías de mayor capacidad, sino que también mejora la eficiencia general del vehículo y reduce el peso total.

Entre los aspectos más destacados de esta plataforma se encuentran:

Integración de baterías de celda a cuerpo, que mejora la rigidez estructural y la eficiencia energética.

Motores eléctricos desarrollados internamente, diseñados para reducir pérdidas de energía y maximizar el rendimiento.

Nueva química de batería, que busca un equilibrio entre potencia, durabilidad y autonomía.

Optimización del peso, combinada con una ingeniería más inteligente, para lograr mayor alcance en condiciones reales.

Todo este conjunto tecnológico apunta a un objetivo claro: ofrecer un SUV eléctrico que no obligue al conductor a cambiar sus hábitos ni a planificar cada trayecto con antelación excesiva.

Un debut que puede marcar tendencia

El Volvo EX60 debutará oficialmente el 21 de enero de 2026 en un evento global en vivo. Cuando finalmente llegue a las carreteras de Estados Unidos, no será simplemente una nueva opción dentro del creciente catálogo de SUV eléctricos, sino una declaración de intenciones por parte de Volvo.

Si la marca cumple con todo lo prometido en términos de autonomía, carga y usabilidad diaria, el EX60 podría convertirse en uno de los modelos más influyentes del mercado eléctrico.

