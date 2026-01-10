Detienen a Daricka M. Moore tras tiroteos en Mississippi que dejan seis muertos, incluidos familiares

Daricka M. Moore, de 24 años, fue detenido tras desatar una serie de tiroteos que dejó seis muertos, entre ellos varios familiares y dos líderes religiosos, en tres lugares distintos de una zona rural del noreste de Mississippi, informaron autoridades locales el sábado.

El sospechoso fue arrestado en un control policial en Cedarbluff, luego de que decenas de agentes locales, estatales y federales desplegaran un amplio operativo. Permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Clay, en West Point, acusado de asesinato y a la espera de su audiencia inicial ante un juez el lunes.

El fiscal del condado, Scott Colom, dijo a la agencia AP que su oficina planea solicitar la pena de muerte.

Añadió que Moore probablemente será representado por un defensor público y que, si los cargos se elevan a asesinato capital antes de la audiencia, no podrá optar a fianza según la ley estatal.

Daricka M. Moore, el único tirador

El sheriff del condado de Clay, Eddie Scott, indicó en conferencia de prensa que las pruebas y testimonios señalan a Moore como el único tirador y que no se registraron heridos adicionales. Las autoridades aún investigan el posible motivo del ataque.

“En una situación como esta, tenemos a un miembro de la familia atacando a su propia familia”, dijo Scott. “Sea cual sea la razón, esperamos descubrirla”.

Mata a familiares

Según la investigación preliminar, Moore habría iniciado el ataque en la casa móvil de su familia, ubicada en un camino de tierra al oeste del condado, donde murieron su padre, Glenn Moore, de 67 años; su hermano, Quinton Moore, de 33; y su tío, Willie Ed Guines, de 55.

Posteriormente, el sospechoso robó la camioneta de su hermano y condujo varios kilómetros hasta la vivienda de un primo.

El sospechoso mató a una menor

Allí, de acuerdo con el sheriff, Moore intentó agredir sexualmente a una niña de 7 años, hija de su primo, antes de apuntarle con un arma a la cabeza y matarla.

Las autoridades no divulgaron la identidad de la menor. Testigos relataron que el agresor también apuntó a otra niña más pequeña, pero no disparó; no quedó claro si el arma falló o si no accionó el gatillo. La madre y un tercer menor se encontraban en el lugar.

Luego, Moore se dirigió a una pequeña iglesia, la Iglesia Apostólica del Señor Jesús, donde irrumpió en una residencia y mató al pastor, el reverendo Barry Bradley, y a su hermano, Samuel Bradley, y robó uno de sus vehículos.

Scott explicó que ambos vivían la mayor parte del tiempo en Columbus, pero pasaban los fines de semana en el predio de la iglesia, a la que asisten algunos miembros de la familia Moore.

El arresto se produjo a las 11:24 p.m. del viernes cerca de la segunda escena del crimen, aproximadamente cuatro horas y media después de la primera llamada de emergencia. Colom señaló que Moore portaba un rifle y una pistola; los investigadores indagan el origen de las armas. El médico forense estatal realiza las autopsias.

Scott afirmó que los familiares sobrevivientes están “abrumados por el dolor” y que el impacto en la comunidad ha sido profundo. En un mensaje publicado en Facebook, el jefe policial confirmó que el sospechoso está bajo custodia y que ya no representa una amenaza, y pidió oraciones por las víctimas y sus familias mientras continúa la investigación.

Colom sostuvo que su oficina cuenta con los recursos necesarios para el proceso judicial y defendió la decisión de buscar la pena capital. “Seis personas, una noche, varias escenas diferentes; es lo peor que puede pasar”, dijo.

El caso se suma a una serie de episodios de violencia armada en Estados Unidos. En diciembre, un tiroteo en la Universidad Brown, en Rhode Island, dejó dos fallecidos y un sospechoso detenido, recordaron autoridades, subrayando la persistencia del problema a nivel nacional.

