Fernando Mendoza destruye a Oregon e Indiana jugará contra Miami por el título

Los Hoosiers de Indiana, que hace algunos años se convirtieron en el equipo con más derrotas de la historia en el fútbol americano colegial, jugarán por el campeonato nacional luego de otra demoledora actuación conducidos por el quarterback Fernando Mendoza, quien cada vez se ve mejor.

Fernando Mendoza, el jugador hispano que ganó el Trofeo Heisman, continuó con su histórico camino en una temporada invicta al lanzar 5 pases de touchdown para liderar a Indiana al aplastante triunfo de 56-22 sobre la Universidad de Oregon en el Peach Bowl en Atlanta, segunda semifinal nacional.

Contando la victoria en los cuartos de final contra Alabama en el Rose Bowl, Indiana tiene 94 puntos anotados y 25 recibidos en los playoffs.

Indiana (15-0) se enfrentará a la Universidad de Miami el 19 de este mes en el juego por el campeonato nacional. Ese partido se realizará justamente en Miami, donde Fernando Mendoza creció y se dio a conocer como quarterback de preparatoria.

El padre de Mendoza jugaba con el coach de los Hurricanes

Indiana vs. Miami será verdaderamente como un Super Bowl para el sur de la Florida con la presencia de los populares Hurricanes locales de regreso en lo alto de la NCAA y de un cubanoamericano pródigo del deporte como lo es Mendoza, cuyos cuatro abuelos emigraron de Cuba, según ha revelado.

Los Huracanes, dirigios por Mario Cristóbal, obtuvieron su boleto a la final el jueves al vencer a Mississippi 31-27 en el Fiesta Bowl. el entrenador de Miami y el padre de Mendoza, Fernando Sr., jugaron juntos en la preparatoria.

“Es un regreso a casa para mí ir a Miami, qué historia… Mario Cristóbal y los Hurricanes, un equipo fantástico, con gran liderazgo y son extremadamente duros en la defensa. Será un gran duelo”, comentó Mendoza al ser entrevistado por ESPN al finalizar el partido contra Oregon.

Fernando Mendoza creció alrededor del campus de Miami

Mendoza, quien nació en Boston, vivía muy cerca del campus de Miami, por lo que regresar a casa para buscar un título nacional es un hecho inigualable.

“Yo solía caminar a la Universidad de Miami, solía jugar básquetbol recreativo ahí o voleibol de playa en las canchas de arena”, recordó Mendoza. “Y vivir a menos de una milla de distancia… significa mucho para mí. Pero estoy muy emocionado también por la oportunidad para la ciudad de Miami y no puedo esperar para estar en el Hard Rock Stadium”.

Con el juego empatado 7-7 en el primer periodo, Mendoza completó un pase de touchdwn de 8 yardas a Omar Cooper Jr. y los Hoosiers ya no perderían la ventaja. De hecho, la incrementaron de manera escandalosa.

Fernando Mendoza, quarterback estrella de Indiana, corre con el balón por delante de Aaron Flowers, de Oregon, durante la semifinal del fútbol americano colegial realizada en Atlanta. Crédito: Mike Stewart | AP

Oregon le ganó a todos, menos a Indiana esta temporada

Un pase de Mendoza de 13 yardas a E.J. Williams en el tercer periodo puso el marcador 42-7 en lo que era una masacre. Estos equipos habían jugado en octubre con victoria de Indiana por 30-20. Así que las únicas dos derrotas de los Ducks (13-2) en la temporada fueron a manos de los Hoosiers.

Mendoza completó 17 de 20 pases para 177 yardas y sus 5 touchdowns. Agregó 6 acarreos para 28 yardas. En sus dos partidos de playoffs, el hombre de 22 años ha lanzado 8 pases de touchdown y apenas ha tenido 5 pases incompletos (31-36), estadísticas absolutamente ireales.

Dante Moore, el quarterback de Oregon que también es considerado un destacado prospecto para la NFL, tuvo 24 de 39 para 285 yardas, 2 pases de TD y 1 interceptado que fue devuelto para anotación. Pero además cometió dos costosos fumbles que se convirtieron en otros 14 puntos.

