BMW planea 8 nuevos eléctricos tras el éxito del iX3

Cuando una marca premium logra vender, en apenas días, la producción de varios años de un modelo completamente nuevo, no se trata de una casualidad ni de una campaña publicitaria afortunada. Es una señal clara de que algo estructural está cambiando.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido con BMW y su primer SUV eléctrico de nueva generación: el iX3.

El comienzo de 2026 trajo consigo una sorpresa incluso para los propios directivos de la compañía. En apenas dos semanas, los pedidos acumulados ya habían cubierto toda la capacidad de producción prevista hasta 2027. Un fenómeno poco habitual incluso en el competitivo segmento eléctrico, y mucho menos dentro del mercado premium europeo.

Este resultado no solo consolida la apuesta tecnológica de BMW, sino que ha activado un efecto dominó dentro de su planificación industrial. El iX3 no será una excepción aislada: será el primer capítulo de una ofensiva mucho más amplia.

El diseño que marca una nueva era en BMW

Más allá de cifras de autonomía, potencia o plataformas digitales, el iX3 ha impactado por algo menos tangible pero igual de decisivo: su estética. El nuevo lenguaje visual de la familia Neue Klasse rompe con décadas de continuidad estilística en BMW.

Líneas más limpias, superficies tensas, iluminación minimalista y un frontal que abandona los rasgos tradicionales han generado debate, pero también curiosidad y diferenciación. En un mercado saturado de SUV eléctricos similares entre sí, BMW ha optado por arriesgar.

Este diseño no será exclusivo del iX3. La marca ya ha confirmado que será la base estética de casi todos sus lanzamientos eléctricos durante los próximos años, incluidos turismos, coupés y deportivos.

El i3 será el siguiente, pero no el último

El segundo modelo de esta nueva familia será el BMW i3, cuyo debut comercial está previsto para la segunda mitad de 2026. Aunque ya se han mostrado prototipos y adelantos, la versión definitiva todavía se mantiene bajo estricta reserva.

Lo relevante es que el i3 no será una simple incorporación puntual. BMW ha diseñado la plataforma Neue Klasse para ser altamente modular, lo que permite desarrollar múltiples carrocerías con costes contenidos y tiempos de desarrollo reducidos.

Este enfoque industrial abre la puerta a una expansión mucho más rápida que en generaciones anteriores, donde cada nuevo modelo implicaba grandes inversiones específicas.

El i4 toma forma como pieza clave del plan

Uno de los proyectos más avanzados dentro de esta estrategia es el futuro BMW i4 basado en la Neue Klasse. Su importancia fue confirmada por Joachim Post, responsable máximo de Ingeniería y Desarrollo de esta plataforma, en una entrevista concedida al medio Autocar.

“El Serie 4 es un coche importante para nosotros. Es más deportivo, y BMW es una marca deportiva con una clara tradición también en el ámbito del rendimiento. Desempeñará un papel importante también en el futuro”, explicó.

La tercera generación del Serie 4 ya se encuentra en desarrollo, y BMW considera este modelo una pieza estratégica por un motivo adicional: muchos fabricantes rivales están abandonando progresivamente los segmentos coupé y fastback, dejando un espacio comercial atractivo.

Post añadió otro elemento clave sobre la viabilidad del proyecto: “Es relativamente fácil aprobar el modelo comercial derivado de otro debido a los costes de desarrollo enormemente reducidos que ello implica”.

En términos prácticos, esto significa que el futuro i4 será, conceptualmente, un “i3 Coupé”, construido sobre la misma arquitectura técnica, con un coste marginal mucho menor que el de desarrollar un modelo completamente independiente.

Una familia eléctrica que no deja de crecer

El i4 no será un caso aislado. BMW ya trabaja en una cadena completa de modelos derivados:

iX1 e iX2.

iX3 e iX4.

iX5 e iX6.

A ellos se sumará el futuro BMW i1, variante eléctrica del Serie 1, pensado como puerta de entrada a la gama eléctrica para clientes más jóvenes o urbanos.

En conjunto, la marca prevé lanzar al menos ocho modelos adicionales sobre esta plataforma durante los próximos años, cubriendo prácticamente todos los segmentos relevantes del mercado europeo y global.

Un M4 eléctrico en el horizonte

La expansión no se limitará a vehículos familiares o ejecutivos. BMW también prepara su salto definitivo al terreno de los deportivos eléctricos puros dentro de su división M.

Joachim Post confirmó que un M4 completamente eléctrico está prácticamente asegurado, apoyándose en el desarrollo ya avanzado del futuro BMW M3 eléctrico, del cual existen prototipos rodando y datos preliminares de su sistema de propulsión.

De concretarse, supondría uno de los movimientos más simbólicos de la historia reciente de la marca: trasladar el apellido “M”, asociado durante décadas al sonido de motores de alto régimen, al silencio de la propulsión eléctrica.

