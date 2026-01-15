Joven denuncia despido tras alertar en TikTok sobre presencia de agentes del ICE en hotel de Dallas

Una empleada de un servicio de valet parking fue despedida tras grabar y difundir en redes sociales la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el hotel Hilton Anatole de Dallas, confirmaron la empresa y la propia trabajadora.

La joven, identificada solo como Gia, de 20 años, grabó el video al observar vehículos que, según dijo, pertenecían a ICE en la propiedad del hotel. En la grabación, publicada en TikTok, señaló que le preocupaba el impacto de los operativos migratorios en las familias.

Al finalizar su turno, un gerente le solicitó que eliminara el video, de acuerdo con declaraciones de Gia a The Dallas Morning News. Al negarse, fue informada de que había violado la política de redes sociales y fue despedida por Towne Park, la empresa externa encargada del servicio de estacionamiento.

En un comunicado, Towne Park indicó que la empleada “violó nuestra política de conducta empresarial y ya no trabaja para nuestra empresa”.

El Hilton Anatole, ubicado en el Design District de Dallas, señaló por su parte que sostuvo conversaciones con la empresa contratista tras conocer el video y reiteró que sus hoteles “son espacios de alojamiento público”.

Joven alertó en TikTok la presencia de ICE en hotel

Los videos publicados por Gia han acumulado decenas de miles de visualizaciones y han sido compartidos en distintas plataformas. Mientras algunos usuarios criticaron su despido y pidieron boicots contra la cadena hotelera, la joven afirmó que también ha recibido amenazas en redes sociales.

Gia, estudiante universitaria de enfermería, explicó que decidió grabar al considerar que personas inocentes podrían ser detenidas y que las familias podrían verse separadas. El video muestra vehículos sin identificación, aunque no exhibe a los agentes.

El incidente ocurre días después de que un hotel Hampton Inn en Minnesota negara alojamiento a agentes federales de inmigración. En ese caso, el Departamento de Seguridad Nacional acusó a Hilton de interferir con la aplicación de las leyes migratorias, acusación que la empresa rechazó al señalar que el hotel operaba de manera independiente, aunque bajo su marca.

Tensiones por operativos de ICE

Las tensiones en torno a los operativos de ICE han aumentado en los últimos meses, en el contexto del programa de deportaciones masivas impulsado por la administración Trump. El miércoles, un agente de ICE mató a Renee Nicole Good, de 37 años, en Minneapolis, un hecho cuya versión oficial ha sido cuestionada por autoridades locales.

En septiembre, un hombre armado atacó una oficina del ICE en Dallas, causando la muerte de dos detenidos antes de suicidarse, en otro episodio que subrayó el clima de tensión en torno a la política migratoria.

