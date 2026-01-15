Nissan NX8: el SUV eléctrico que desafía al Tesla Model Y

El mercado de los autos eléctricos ha venido viviendo bajo una narrativa bastante clara: Tesla marca el ritmo y el resto intenta alcanzarlo. Sin embargo, esa lógica empieza a resquebrajarse.

Desde China, el mayor laboratorio mundial de movilidad eléctrica, Nissan acaba de presentar un modelo que rompe con la imagen conservadora que la marca había proyectado recientemente y que apunta directamente al corazón del segmento más rentable: los SUV medianos.

El protagonista se llama NX8 y no es un experimento menor ni una simple evolución del LEAF o del Ariya. Se trata de un vehículo concebido desde cero para competir en la liga alta de los eléctricos familiares, con argumentos técnicos que superan lo habitual en la gama japonesa y que lo colocan, por prestaciones y planteamiento, como un rival directo del Tesla Model Y.

Su presentación oficial en China marca también un punto de inflexión para Nissan, que llevaba tiempo siendo percibida como un actor secundario en la carrera por el liderazgo eléctrico. Con el NX8, la firma busca demostrar que aún tiene capacidad de innovar y, sobre todo, de sorprender.

Una alianza estratégica que empieza a dar frutos

El NX8 nace dentro del marco de cooperación entre Nissan y Dongfeng, uno de los gigantes industriales del sector automotriz chino. De esta asociación ya han surgido otros modelos agrupados bajo la llamada “Serie N”, una nueva familia de vehículos diseñada específicamente para el mercado asiático, aunque con potencial global.

Antes del NX8 llegaron las berlinas N6 y N7, siendo esta última un éxito notable: alrededor de 50,000 unidades entregadas en sus primeros ocho meses de vida comercial. Ese rendimiento convenció a ambas compañías de dar el siguiente paso con un producto más ambicioso.

El resultado es este SUV que se posiciona como el buque insignia eléctrico de la gama conjunta, orientado a clientes que buscan espacio, tecnología y autonomía sin renunciar a prestaciones sólidas. En tamaño, incluso supera al Nissan Ariya, lo que deja clara su vocación familiar y su enfoque hacia trayectos largos.

Parte trasera del Nissan NX8. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Carga ultrarrápida y autonomía como principal argumento

Uno de los aspectos más llamativos del Nissan NX8 es su sistema de baterías, desarrollado en colaboración con CATL, líder mundial en este tipo de tecnología. El modelo admite tasas de carga 5C, un dato que, llevado al uso cotidiano, se traduce en algo muy concreto: pasar del 10 % al 80 % de batería en unos 12 minutos.

Ese tiempo equivale, literalmente, a una parada breve para tomar un café, lo que reduce drásticamente uno de los mayores temores de los usuarios de vehículos eléctricos: las largas esperas en estaciones de carga.

En su versión completamente eléctrica, el NX8 utiliza un solo motor con una potencia máxima cercana a los 335 caballos. La autonomía homologada bajo el ciclo chino CLTC se sitúa entre 580 y 650 kilómetros, dependiendo de la configuración elegida.

Además, Nissan ofrecerá una alternativa pensada para los conductores más prudentes: una versión EREV, o de autonomía extendida. En este caso, un motor 1.5 turbo actúa únicamente como generador para alimentar un propulsor eléctrico de 261 caballos. Esta variante emplea una batería de fosfato de hierro y litio y permite recorrer entre 102 y 185 kilómetros en modo totalmente eléctrico, con una velocidad máxima de 180 km/h.

Un diseño pensado para destacar de noche y de día

Más allá de la tecnología, el NX8 también apuesta fuerte por la estética. Con una longitud cercana a los 4,87 metros, su presencia en carretera es imponente y claramente superior a la de muchos de sus rivales directos.

El frontal adopta una evolución del lenguaje visual V-motion de Nissan, protagonizado por una barra luminosa continua de 2,4 metros que recorre todo el ancho del vehículo y refuerza su identidad futurista.

El Nissan NX8. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Pero es en la parte trasera donde el NX8 marca realmente la diferencia. Incorpora una firma lumínica OLED compuesta por 2,064 puntos de luz individuales, capaces de mostrar patrones personalizados e incluso mensajes visuales. Este tipo de soluciones, hasta ahora reservadas para marcas premium, refuerzan la sensación de que Nissan quiere reposicionarse en un escalón más alto dentro del mercado eléctrico.

El conjunto recuerda a otros modelos desarrollados junto a Dongfeng, pero con una ejecución más refinada y orientada a un público familiar que no quiere renunciar al diseño llamativo.

¿Un modelo exclusivo para China o el anticipo de algo más?

Por ahora, el Nissan NX8 está confirmado únicamente para el mercado chino, con un lanzamiento previsto para la primera mitad de 2026. En Europa, de momento, no hay anuncios oficiales.

No obstante, dentro de la industria se interpreta este modelo como una pieza clave en la nueva estrategia global de Nissan, especialmente en un contexto donde marcas como BYD, Geely o Chery están ganando terreno a gran velocidad.

Si el NX8 logra consolidarse en China, no sería extraño verlo adaptado para otros mercados como sustituto indirecto del Murano o incluso como una alternativa eléctrica al X-Trail. Todo dependerá de la evolución comercial del modelo y de cómo Nissan decida reorganizar su catálogo fuera de Asia.

