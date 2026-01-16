AEV lleva la Super Duty a ser un monstruo todoterreno

Las pick-ups pesadas siempre han sido sinónimo de fuerza bruta, capacidad de carga y potencia para trabajos extremos. Sin embargo, pocas veces se convierten en verdaderas máquinas diseñadas para conquistar terrenos imposibles.

Esa es precisamente la misión que se propuso American Expedition Vehicles (AEV) con su nuevo paquete de conversión FXL, un kit creado específicamente para llevar a las Ford Super Duty mucho más allá de lo que ofrece el catálogo de fábrica.

La propuesta apunta directamente a los modelos F-250 y F-350, dos de las camionetas más robustas del mercado norteamericano, que hasta ahora contaban con opciones todoterreno mucho más limitadas que las disponibles para la popular F-150.

Con el FXL, AEV busca llenar ese vacío y ofrecer una alternativa de alto nivel para usuarios que necesitan rendimiento extremo en condiciones reales de trabajo, exploración o rescate.

Ingeniería off-road pensada para trabajo pesado

American Expedition Vehicles es una de las compañías más reconocidas dentro del mundo de las modificaciones todoterreno profesionales. Sus desarrollos se caracterizan por mantener estándares de durabilidad cercanos a los de un fabricante original, algo poco común en el mercado de accesorios.

El paquete FXL no se limita a añadir piezas estéticas. Se trata de una transformación integral que afecta chasis, suspensión, carrocería y componentes estructurales clave. El objetivo es convertir a la Super Duty en una plataforma capaz de circular con seguridad por barro profundo, rocas, arena suelta o nieve pesada, sin comprometer la confiabilidad.

AEV FXL para Ford Super Duty. Crédito: AEV. Crédito: Cortesía

Uno de los elementos centrales del kit es el nuevo parachoques delantero, construido en acero estampado de alta resistencia tipo Dreadnought. Este componente no solo mejora el ángulo de ataque, sino que está preparado para soportar impactos severos y trabajos de recuperación exigentes.

Incluye puntos de anclaje reforzados, espacio para luces auxiliares y la posibilidad de integrar un cabrestante con capacidad para arrastrar hasta unas 20,000 libras, una cifra acorde con el peso y las exigencias de una pick-up de este tamaño.

Protección total y compatibilidad con la tecnología de fábrica

En la parte trasera, AEV también desarrolló un nuevo parachoques con mayor altura libre al suelo, lo que mejora considerablemente el ángulo de salida y reduce el riesgo de daños al descender pendientes pronunciadas. Este componente integra puntos de remolque reforzados y una placa sólida de protección contra impactos, ideal para maniobras en terreno rocoso.

A pesar de la profunda modificación exterior, uno de los aspectos más cuidados del proyecto es la compatibilidad con los sistemas electrónicos originales del vehículo. El kit fue diseñado para no interferir con los sensores, radares ni cámaras que utilizan las ayudas avanzadas a la conducción de Ford.

De este modo, tecnologías como el control de crucero adaptativo, los sistemas de frenado automático, las alertas de colisión y los asistentes de estacionamiento continúan funcionando con normalidad, algo crucial para usuarios que emplean estas camionetas tanto en ciudad como en largas rutas de trabajo.

El kit AEV FXL para Ford Super Duty. Crédito: AEV. Crédito: Cortesía

Suspensión elevada y neumáticos de 40 pulgadas

El apartado mecánico también recibe una atención especial. El paquete AEV FXL incorpora un sistema de suspensión AEV DualSport XP que eleva la carrocería 4 pulgadas, acompañado por amortiguadores Bilstein calibrados específicamente para este conjunto.

AEV rediseñó la geometría de la suspensión, los resortes helicoidales y el ajuste de los amortiguadores con el fin de conservar una conducción estable en carretera, un comportamiento predecible en curvas y una sensación similar a la de un vehículo de fábrica, pese al considerable aumento de tamaño y peso.

El conjunto se completa con llantas AEV Katmai DualSport de 18 pulgadas y enormes neumáticos BFGoodrich HD-Terrain KT de 40 pulgadas, pensados para soportar cargas elevadas y ofrecer tracción constante en superficies extremadamente irregulares.

Componentes incluidos en el paquete AEV FXL

El kit está diseñado para integrarse por completo en las Ford F-250 y F-350 Super Duty e incluye, entre otros elementos:

Parachoques delantero de acero estampado con soporte para cabrestante.

Parachoques trasero de gran altura libre al suelo.

Guardabarros HighMark para alojar neumáticos de gran diámetro.

Sistema de suspensión AEV DualSport XP de 4 pulgadas.

Amortiguadores Bilstein ajustados por AEV.

Llantas AEV Katmai DualSport de 18 pulgadas.

Neumáticos BFGoodrich HD-Terrain KT de 40 pulgadas.

Paquete gráfico exterior FXL.

Placa de identificación serializada y distintivos oficiales AEV.

El paquete AEV FXL será presentado oficialmente en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica 2026, que se celebrará en Detroit.

Más del kit AEV FXL para Ford Super Duty. Crédito: AEV. Crédito: Cortesía

Tras su debut, pasará a formar parte del catálogo de accesorios para las Ford Super Duty a partir del segundo trimestre de 2026, a través de la red global de distribuidores de American Expedition Vehicles.

Por el momento, la compañía no ha comunicado un precio definitivo. Sin embargo, estimaciones del sector apuntan a que el costo podría rondar los $10,000 dólares, sin incluir la camioneta base.

