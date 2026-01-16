Nuevo RDX híbrido: así será la próxima era del SUV de Acura

El tablero de prioridades en Acura empieza a moverse con rapidez. La marca japonesa, tradicionalmente asociada a motores a combustión refinados y confiables, ha decidido acelerar su transición hacia trenes motrices electrificados, y uno de los protagonistas de este viraje será el RDX, su SUV compacto de mayor volumen en varios mercados.

Lejos de tratarse de una simple actualización mecánica, el nuevo RDX marcará el inicio de una etapa completamente distinta para el modelo. La compañía ya confirmó que la próxima generación incorporará un sistema híbrido de dos motores, una arquitectura pensada no solo para reducir consumo y emisiones, sino también para elevar el nivel tecnológico del vehículo frente a rivales cada vez más sofisticados.

Aunque todavía faltan algunos años para su presentación oficial, el proyecto está lo suficientemente avanzado como para que Acura haya comenzado a delinear su calendario y a preparar una transición escalonada entre el modelo actual y su sucesor electrificado.

Un cambio histórico en la mecánica del RDX

Desde 2019, el Acura RDX ha sido ofrecido únicamente con motorizaciones a gasolina. Esa fórmula le permitió consolidarse como uno de los pilares comerciales de la marca, pero también empezó a quedar rezagada en un contexto donde la electrificación se vuelve norma, incluso en los segmentos premium compactos.

Con la nueva generación, el RDX adoptará un sistema híbrido de dos motores, alineándose con la estrategia global de Honda y Acura para reducir su huella ambiental sin sacrificar prestaciones ni confort de marcha.

Aunque la compañía aún no ha divulgado cifras oficiales de potencia o consumo, todo indica que el conjunto técnico podría basarse en el esquema utilizado por el Honda CR-V híbrido. En ese modelo, el sistema combina un motor atmosférico de 2.0 litros con dos propulsores eléctricos, logrando una potencia total cercana a los 204 caballos y un consumo combinado próximo a 40 mpg según cifras de la EPA.

De confirmarse una configuración similar —aunque previsiblemente ajustada para un posicionamiento más premium—, el nuevo RDX podría convertirse en uno de los SUV más eficientes de su categoría sin renunciar a un desempeño sólido en carretera.

Diseño exterior más robusto y tecnología al día

Acura ya ofreció un primer adelanto visual del futuro RDX mediante una imagen tipo teaser. En ella se aprecia una silueta más musculosa que la del modelo actual, con pasos de rueda traseros más marcados, una línea de techo ligeramente más estilizada y un alerón posterior de mayor tamaño.

En la parte frontal, destacan unos faros LED delgados y afilados, que aportan una identidad más tecnológica y agresiva, en sintonía con el lenguaje de diseño más reciente de la marca.

Del interior aún no hay imágenes oficiales, pero se espera una evolución profunda en varios frentes: mayor calidad de materiales, pantallas de mayor tamaño, conectividad más avanzada y una integración más completa de sistemas de asistencia a la conducción.

El nuevo tren motriz híbrido también obligará a rediseñar parte de la arquitectura interior, especialmente en la zona del piso y el maletero, para alojar baterías y componentes eléctricos sin comprometer el espacio para los pasajeros.

Fin de ciclo y pausa entre generaciones

La actual generación del Acura RDX se encuentra en su recta final. Su producción concluirá en la primavera de 2026, poniendo fin a una etapa que comenzó en 2019 y que convirtió al modelo en el segundo vehículo más vendido de la marca, solo por detrás del MDX.

A pesar de su buen desempeño comercial, el paso del tiempo y la llegada de rivales más modernos en términos de conectividad y electrificación empezaron a evidenciar sus limitaciones técnicas.

Acura ya confirmó que existirá una pausa entre el final de la generación actual y el inicio de la producción del nuevo RDX híbrido. Esta interrupción se debe, principalmente, a cambios en la cadena de suministro, ya que algunos proveedores dejarán de fabricar componentes clave utilizados en el modelo vigente.

No obstante, la empresa asegura que mantendrá inventario suficiente para abastecer a los concesionarios durante buena parte de 2026, evitando un vacío prolongado en su portafolio de SUV compactos.

Según las proyecciones internas de la marca, el nuevo Acura RDX híbrido no llegará de inmediato. Su debut se espera hacia finales de 2027, ya como modelo 2028, lo que implica un proceso de desarrollo largo y meticuloso para asegurar la fiabilidad del nuevo sistema de propulsión.

Este calendario también permite a Acura sincronizar el lanzamiento del RDX con una renovación más amplia de su gama. En paralelo, el MDX recibirá una actualización profunda durante la segunda mitad de 2026, mientras que el Integra Type S estrenará cambios estéticos y mejoras en su interior.

El proyecto más ambicioso, sin embargo, será el RSX EV, un modelo 100% eléctrico que utilizará la nueva plataforma 0-series de Honda, se fabricará en Ohio y debutará con el sistema operativo ASIMO OS, desarrollado internamente por el grupo japonés.

