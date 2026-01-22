¿Mejor que un Tesla Model 3? Así es el Kia EV4 Fastback

Hablar hoy de sedanes eléctricos de largo alcance y precio relativamente accesible conduce casi de forma automática a un mismo nombre: Tesla Model 3.

Lee también: Subaru Outback Wilderness 2026, robusta y efectiva

Ese modelo se convirtió en la vara con la que se mide a cualquier nuevo competidor que pretenda conquistar al público generalista sin renunciar a cifras ambiciosas de autonomía y tecnología.

Puedes leer: Ni ellos creen: trabajadores de Jaguar dudan de su futuro

Justamente en ese terreno es donde Kia ha decidido jugar fuerte con el EV4 Fastback, una berlina eléctrica que prioriza la lógica, el equilibrio y el uso cotidiano por encima del espectáculo.

Más que un experimento, el EV4 representa un paso estratégico dentro de la ofensiva eléctrica del fabricante coreano. Su planteamiento es claro: convertirse en una alternativa lógica para quienes consideran un Tesla Model 3, pero también valoran la red de servicio tradicional, la calidad percibida y un enfoque menos radical en el interior.

Dos carrocerías, un mismo objetivo

Kia decidió no limitar el proyecto EV4 a una sola silueta. Por eso ofrece dos versiones: una compacta de cinco puertas y otra tipo fastback con estética de berlina. Esta última es la que apunta directamente al territorio del Model 3 y a otros sedanes eléctricos del segmento D.

Aunque ambas variantes comparten plataforma y tecnología, el Fastback es notablemente más largo, con una diferencia cercana a los 30 centímetros respecto al compacto. Esto se traduce en una presencia más elegante, mejor aerodinámica y mayor espacio para los pasajeros traseros y el equipaje.

La plataforma E-GMP, ya conocida por otros eléctricos del grupo, es la base técnica del modelo. Gracias a ella se consigue un piso completamente plano, una buena distancia entre ejes y una distribución del peso favorable para la estabilidad y el confort en viajes largos.

Precios y versiones: por debajo del umbral psicológico

Uno de los puntos más sensibles al comparar con Tesla es el precio. En el mercado europeo, el EV4 Fastback se sitúa por debajo de muchos sedanes eléctricos de marcas premium, y su conversión al mercado estadounidense deja cifras igualmente competitivas.

La gama se estructura en tres niveles principales de equipamiento.

Earth.

Launch Edition.

GT-Line.

Según la versión elegida, el precio se mueve aproximadamente entre $44,000 dólares y $55,300 dólares, sin incluir incentivos gubernamentales.

Interior del Kia EV4 Fastback. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Esto lo coloca en una franja similar a la del Tesla Model 3, pero con un planteamiento distinto: más énfasis en el confort, en la calidad de terminaciones y en la practicidad diaria, aunque con algo menos de protagonismo en las prestaciones puras.

Autonomía y rendimiento: el verdadero argumento

Donde el EV4 Fastback realmente entra en la conversación es en la autonomía. Kia ofrece dos tamaños de batería: 58,3 kWh y 81,4 kWh de capacidad bruta. Con la mayor de ellas, el modelo homologa hasta 632 kilómetros en ciclo WLTP, una cifra que lo pone al nivel —e incluso por encima en algunos escenarios— de varias versiones del Model 3.

El sistema de propulsión es único: un motor eléctrico delantero de 204 caballos de potencia y 283 Nm de par. No es un deportivo, pero acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos, suficiente para un uso cotidiano ágil y seguro en autopista.

En cuanto a recarga, admite entre 101 y 128 kW en corriente continua, lo que permite pasar del 10 % al 80 % de batería en unos 31 minutos en condiciones ideales. En carga doméstica o alterna alcanza hasta 11 kW.

Aquí se encuentra uno de sus pocos puntos débiles frente a Tesla, que sigue ofreciendo potencias de carga más elevadas en algunas versiones.

Interior tecnológico sin caer en el minimalismo extremo

A diferencia del enfoque casi austero de Tesla, Kia opta por un interior más tradicional, aunque claramente moderno. El tablero está dominado por un panel panorámico de 30 pulgadas que integra dos pantallas de 12,3 pulgadas para la instrumentación y el sistema multimedia.

El conductor mantiene acceso directo a funciones básicas mediante botones físicos y un panel multicanal para climatización, audio y navegación, algo que muchos usuarios agradecen frente a los controles exclusivamente táctiles.

Kia EV4 Fastback. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Los materiales transmiten buena calidad visual y al tacto, y el diseño general resulta coherente con el posicionamiento del vehículo: tecnológico, pero sin excesos.

Espacio y maletero: pensado como coche único

El EV4 Fastback ha sido concebido como un vehículo capaz de cubrir todas las necesidades de un hogar moderno. En las plazas traseras, el suelo plano mejora la comodidad y permite que pasajeros de hasta 1,85 metros viajen sin estrecheces notables en piernas o cabeza, aunque la anchura limita el confort cuando viajan tres adultos.

El maletero ofrece 490 litros de capacidad mínima, ampliables hasta 1,435 litros con los asientos abatidos. No es el mayor de su categoría, pero sí suficiente para un uso familiar habitual. Como contrapartida, la boca de carga no es especialmente amplia y no existe un compartimento delantero adicional.

Una alternativa sensata al dominio de Tesla

El Kia EV4 Fastback no pretende destronar al Tesla Model 3 con cifras espectaculares ni con una imagen disruptiva. Su estrategia es distinta: convencer desde la lógica.

Ofrece una autonomía muy competitiva, buen nivel tecnológico, espacio real para cuatro adultos y un precio que no se dispara. A cambio, sacrifica algo de potencia de carga y no busca destacar en aceleraciones extremas.

Para quienes desean entrar al mundo eléctrico sin asumir los riesgos percibidos de una marca joven como Tesla, este modelo se perfila como una opción equilibrada y madura. No es el más llamativo, pero sí uno de los más coherentes dentro del nuevo panorama de las berlinas eléctricas medianas.

Seguir leyendo:

Subaru WRX 2026: precios y claves del último sedán deportivo

¿Mitsubishi y iPhone? Algo tiene preparado la marca japonesa

Kia actualiza el Niro con nuevo diseño y más tecnología