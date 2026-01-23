Alerta en Toyota: miles de autos podrían fallar en carretera

No siempre los riesgos más serios se anuncian con ruidos extraños, luces encendidas en el tablero o fallas evidentes al arrancar el motor.

En ocasiones, el peligro se esconde en una pieza mínima, instalada en lo profundo del sistema mecánico o eléctrico, y solo se manifiesta cuando el vehículo ya está en circulación. Eso es justamente lo que motivó el más reciente retiro voluntario anunciado por Toyota en Estados Unidos.

La compañía japonesa confirmó que más de 55,000 vehículos fabricados recientemente podrían presentar un defecto técnico capaz de provocar desde una pérdida repentina de potencia hasta un incendio. Se trata de una medida preventiva que busca reducir el riesgo de accidentes y lesiones entre los conductores y pasajeros.

Aunque los retiros del mercado forman parte habitual de la industria automotriz moderna, este caso llamó la atención por involucrar modelos muy recientes y por el tipo de componente afectado: una pieza interna del sistema híbrido, fundamental para el funcionamiento del vehículo.

¿Qué modelos están afectados y por qué?

Según la información oficial, el retiro involucra a unidades específicas de:

Toyota Camry modelo 2025 y 2026.

Toyota Corolla Cross Hybrid modelo 2025 y 2026.

El origen del problema se encuentra en un perno ubicado dentro del inversor del sistema de propulsión híbrido. De acuerdo con la explicación técnica entregada por el fabricante, este componente puede aflojarse con el uso.

Toyota detalló que dicho perno puede “aflojarse y provocar una pérdida de potencia o un incendio” mientras el vehículo está en marcha.

Y añadió en su comunicación oficial: “Una pérdida de potencia al conducir a alta velocidad o un incendio en el vehículo podrían aumentar el riesgo de accidente o lesiones”.

Ambas situaciones, aunque no se presentan en todos los vehículos afectados, representan un escenario de riesgo elevado, especialmente en carreteras o autopistas.

Lo que hará Toyota con los vehículos involucrados

La marca indicó que todos los propietarios identificados serán contactados directamente cuando el procedimiento de reparación esté completamente definido. La intervención será gratuita y se realizará en concesionarios autorizados.

El cronograma preliminar establece que las notificaciones comenzarán a enviarse a mediados de febrero de 2026, una vez que se encuentren disponibles las piezas necesarias y el protocolo técnico para corregir el defecto.

Hasta entonces, Toyota recomienda a los conductores mantenerse atentos a cualquier comportamiento inusual del vehículo, como mensajes de advertencia en el tablero, reducción inesperada de potencia o presencia de olor a quemado, y acudir de inmediato a un taller autorizado si detectan algo fuera de lo normal.

¿Cómo saber si su auto está en la lista?

No todos los Camry ni todos los Corolla Cross Hybrid de los años mencionados están necesariamente afectados. El retiro se aplica únicamente a ciertos números de serie.

Para comprobar si un vehículo forma parte de la campaña, existen dos opciones principales:

Ingresar al sitio web oficial de Toyota en Estados Unidos.

Consultar el portal de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

En ambos casos será necesario contar con el Número de Identificación Vehicular (VIN), un código alfanumérico de 17 caracteres que funciona como la “huella digital” del automóvil.

El VIN suele encontrarse:

En el tablero, junto al parabrisas, del lado del conductor.

En la documentación del vehículo.

En algunos casos, en el marco de la puerta del conductor.

Este número también será requerido por el concesionario para verificar el estado del vehículo y programar la reparación si corresponde.

Recomendaciones para los propietarios

Si su automóvil aparece dentro del listado de unidades afectadas, la recomendación principal es contactar lo antes posible a un concesionario Toyota autorizado para recibir instrucciones y agendar la revisión técnica.

Aunque la empresa no ha informado de accidentes masivos vinculados directamente a este defecto, el propio fabricante reconoce que el problema puede derivar en situaciones potencialmente graves.

Para resolver dudas adicionales, Toyota habilitó su línea de atención al cliente en Estados Unidos: 1-800-331-4331.

