Roush convierte la Ford F-150 2026 en una pickup de época

Hay camionetas que cumplen con el trabajo y otras que provocan que uno se detenga a mirarlas dos veces en un semáforo. La Roush F-150 2026 pertenece, sin discusión, al segundo grupo.

No se trata simplemente de una versión con calcomanías deportivas o un paquete estético más agresivo: es una reinterpretación completa de la pickup más vendida de Estados Unidos, pensada para quienes quieren desempeño extremo sin renunciar a la comodidad diaria.

Roush Performance, firma con décadas de experiencia en competición y preparaciones de alto nivel, tomó como base las versiones XLT y Lariat de la F-150 y las transformó en una camioneta capaz de circular con soltura por la ciudad durante la semana y enfrentarse a terrenos hostiles los fines de semana. El resultado es una propuesta que apunta directo al corazón de los entusiastas del off-road moderno.

Desde el primer vistazo queda claro que esta no es una F-150 común. La postura elevada, las ruedas sobredimensionadas y los detalles aerodinámicos convierten a esta pickup en una máquina que transmite fuerza incluso cuando está detenida.

Una transformación mecánica pensada para salir del asfalto

El núcleo del proyecto Roush está en la suspensión. La preparación incorpora un sistema coil-over desarrollado por la propia marca que eleva la carrocería aproximadamente 2 pulgadas, mejorando de forma notable los ángulos de ataque, ventral y salida. Esto se traduce en una mayor capacidad para sortear rocas, zanjas y pendientes pronunciadas sin comprometer componentes vitales.

A esta modificación se suma un conjunto de ruedas de 20 pulgadas en acabado negro satinado, montadas con neumáticos todoterreno General Grabber A/TX de 33 pulgadas, una combinación pensada para ofrecer agarre consistente en barro, arena, grava y superficies irregulares.

Con este conjunto, la Roush F-150 2026 se posiciona como una rival directa de variantes especializadas como la Tremor o incluso versiones personalizadas de otras marcas.

El paquete se completa con un sistema de escape cat-back de alto flujo, que no solo mejora el sonido, sino también la respiración del motor en situaciones de alta exigencia.

El capó incorpora extractores térmicos funcionales y la parrilla frontal fue rediseñada para permitir un mayor caudal de aire hacia el compartimento del motor, algo clave cuando se conduce durante horas en condiciones severas.

En cuanto a motorizaciones, la preparación es compatible con los bloques más populares de Ford, incluidos el V6 3.5 EcoBoost biturbo y el clásico V8 5.0 atmosférico, manteniendo capacidades de remolque que pueden alcanzar hasta 11,600 libras según la configuración original del vehículo donante.

Diseño exterior que impone respeto

Más allá de la técnica, la Roush 2026 apuesta fuerte por la presencia visual. Los guardabarros ensanchados pintados al color de la carrocería le dan una silueta más musculosa, mientras que el parachoques delantero integra una barra LED de alta intensidad diseñada para conducción nocturna fuera de carretera.

Los faros auxiliares delanteros en tono ámbar y las luces blancas traseras en la versión Premium refuerzan el carácter funcional, pero también estético. El emblema Roush en la parrilla frontal sustituye al clásico óvalo azul y deja claro que se trata de algo fuera de serie.

La camioneta está disponible en ocho colores distintos, con combinaciones pensadas tanto para quienes prefieren un perfil discreto como para los que buscan destacar en cada estacionamiento. Incluso detalles como las luces integradas en los pasos de rueda contribuyen a crear una firma visual reconocible.

Una cabina que mezcla lujo y ADN de competencia

Por dentro, la transformación es igual de profunda. Roush reemplaza varios elementos de la F-150 convencional por componentes exclusivos, con inserciones tipo fibra de carbono, pedales deportivos de aluminio y una placa numerada que identifica cada unidad.

Los forros de piso moldeados a medida y los accesorios personalizados elevan la sensación de producto artesanal, mientras que la versión Premium añade tapicería en cuero de dos tonos, disponible en combinaciones de marrón café con negro o negro integral.

La consola superior incorpora un panel auxiliar para controlar accesorios off-road, ideal para gestionar luces adicionales u otros dispositivos eléctricos cuando se circula fuera del asfalto.

A esto se suman proyecciones luminosas con el emblema de la marca al abrir las puertas y toda la tecnología original de Ford: pantallas táctiles de gran tamaño, conectividad total y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Precios, versiones y posicionamiento en el mercado

El paquete Roush base tiene un costo adicional de $18,995 dólares sobre el precio de la F-150 elegida como base. Para quienes buscan el nivel máximo de equipamiento y acabados, la variante Premium eleva la cifra hasta $24,995 dólares.

Aunque no se trata de una inversión menor, la propuesta resulta competitiva frente a otras preparaciones de fábrica o personalizaciones aftermarket que suelen superar ampliamente estos valores sin ofrecer garantía integral ni homologación completa.

Las primeras unidades ya pueden solicitarse a través de concesionarios autorizados y distribuidores asociados a Roush Performance, con entregas escalonadas a lo largo del año modelo 2026.

