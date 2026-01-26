Cómo reconocer la valiosa moneda de diez centavos de Roosevelt

Para los aficionados a la numismática encontrar tanto billetes como monedas raras es un pasatiempo lucrativo, ya que muchas de las piezas pueden llegar a valer altas cantidades de dinero en los mercados de subastas, pero, para conseguirla se requiere no solo de un ojo clínico sino también de mucho conocimiento.

A lo largo de estos años, han circulado millones de monedas de distintas denominaciones, por lo que conseguir la pieza ideal puede llevar tiempo; sin embargo, aún circulan monedas valiosas que valen la pena tener dentro de las colecciones.

Tal es el caso de la moneda de diez centavos de Roosevelt, la cual fue acuñada con la imagen del 32.º presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, con la intención de rendirle homenaje al mandatario.

La producción de moneda en Estados Unidos se suele realizar en distintas Casas de la Moneda y dependiendo de su procedencia se le asigna una marca de ceca. En este caso, las monedas de Filadelfia tienen una “P” como marca de ceca, las de San Francisco una “S”, las de Denver una “D” y las de West Point una “W”.

Sin embargo, según el editor de la guía de precios del Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS) Jaime Hernández, las monedas de Roosevelt alcanzaron una producción de 150,000 ejemplares en Filadelfia en el año 1982 y estas fueron sin una marca de ceca.

En este caso, las monedas sin marca de ceca suelen ser muy buscadas por los coleccionistas, ya que son poco común, por lo que, si tiene una, es posible que pueda vender el ejemplar entre los $300 a $2,000 dólares.

Aunque todo dependerá del estado en el que se encuentre la moneda y su clasificación por la PCGS, porque mientras más alta sea su clasificación, más valiosa será en el mercado.

Según registros de Heritage Auctions, en 2004 se vendió un ejemplar de moneda de diez centavos de Roosevelt con clasificación MS68 en $2,185 dólares. “Las calificaciones numéricas MS-60 a MS-70 se utilizan para indicar una moneda de acuñación comercial que nunca ha estado en circulación. Una moneda en estado de menta puede variar desde una con marcas (MS-60) hasta un ejemplar sin defectos (MS-70)”, explicó PCGS.

