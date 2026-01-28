Ecuador protesta formalmente ante EE.UU. por intento de ingreso del ICE a su consulado en Minneapolis

El Gobierno de Ecuador presentó este martes una nota de protesta formal ante la embajada de Estados Unidos en Quito tras el intento de ingreso de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al consulado ecuatoriano en Mineápolis, informó la Cancillería.

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió la mañana de este martes cuando un agente federal intentó acceder a la sede consular en medio de un operativo antimigratorio desplegado en el estado de Minnesota. El personal diplomático ecuatoriano impidió el ingreso, resguardó a los ciudadanos presentes y activó los protocolos de emergencia establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La canciller Gabriela Sommerfeld explicó que la actuación del personal consular permitió garantizar la seguridad de los ecuatorianos que se encontraban en el lugar y preservar la inviolabilidad de la sede diplomática, conforme a las normas del derecho internacional.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que funcionarios del consulado bloquean el acceso de los agentes estadounidenses, imágenes que rápidamente generaron preocupación y reacciones en la comunidad migrante.

🚨 BREAKING: Ecuador has issued a formal protest after ICE agents attempted to enter the Ecuadorian Consulate in Minneapolis without permission, an act that diplomats say violates international consular protections.



Consulate officials blocked the entry and activated emergency… pic.twitter.com/UU9WgfN9dV — Brian Allen (@allenanalysis) January 28, 2026

Preocupación por operativos del ICE

El incidente se produce en medio de operativos migratorios en Mineápolis, donde desde hace seis semanas se ejecuta la denominada Operación “Metro Surge”, liderada por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

De acuerdo con cifras oficiales, esta campaña ha dejado más de 3,000 personas detenidas, además de dos ciudadanos estadounidenses fallecidos por disparos de agentes federales y la detención de un menor de cinco años, cuya deportación fue suspendida recientemente por orden de un juez federal.

Las autoridades ecuatorianas subrayaron su preocupación por el impacto de estos operativos en la comunidad migrante. Solo en 2025, más de 9,200 ecuatorianos fueron detenidos por el ICE en Estados Unidos, cerca del 4% menores de edad. En lo que va de 2026, la cifra asciende a aproximadamente 3,300 personas, entre ellas al menos tres niños.

Nota de protesta y vigilancia diplomática

Tras el incidente, la Cancillería ecuatoriana envió una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos, con el objetivo de evitar que este tipo de acciones se repitan en cualquiera de las representaciones consulares del país en territorio estadounidense.

Boletín |



Sobre intento de incursión al Consulado del Ecuador en Minneapolis por parte de agentes de ICE pic.twitter.com/BDkwTKbbZT — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 27, 2026

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han emitido comentarios oficiales, pese a las solicitudes de la prensa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que mantendrá vigilancia permanente sobre el respeto a las normas diplomáticas y el estado de alerta en todas sus sedes consulares, además de informar oportunamente sobre cualquier novedad que pueda afectar la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos.

Sigue leyendo: