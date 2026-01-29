Alarma en Colorado por desaparición de tres hermanas hispanas: la policía confirma que fueron localizadas

La policía de Aurora en Colorado confirmó este jueves que tres hermanas, Annabelle, de 12 años; Aurelia, de 10; y Autumn, de 8, fueron encontradas a salvo luego de haber sido reportadas como desaparecidas tras salir juntas de su hogar la tarde del 28 de enero, lo que desató una intensa búsqueda y preocupación en la comunidad.

Las menores fueron vistas por última vez a las 3:40 p. m., cuando cámaras de seguridad las captaron saliendo con mochilas y sin que se conociera su destino.

Policía solicitó ayuda para hallar a las niñas

El Departamento de Policía de Aurora clasificó el caso como de “alto riesgo” y pidió colaboración ciudadana para dar con su paradero, advirtiendo que la madre temía que no estuvieran vestidas adecuadamente para las bajas temperaturas registradas en la ciudad.

Según las autoridades, las niñas llevaban únicamente chaquetas ligeras y suéteres, pese a que los termómetros descendieron hasta los 24 grados Fahrenheit.

Annabelle fue descrita como de aproximadamente 1,57 metros de estatura y cabello negro; Aurelia, de estatura similar y cabello rosado; y Autumn, de 1,40 metros con cabello castaño. Las dos menores usaban gafas, aunque se desconocía si las llevaban consigo al momento de salir. Las tres hermanas son de origen hispano.

UPDATE: All three girls have been located and are safe. We appreciate everyone who shared this post and called with information. Our detectives will continue their investigation and will work closely with the Department of Human Services. — Aurora Police Dept (@AuroraPD) January 29, 2026

Temían captura de ICE

La desaparición generó alarma y una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos residentes expresaron temores infundados sobre una posible intervención de agentes migratorios, dada la presencia de instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Aurora.

Las autoridades no respaldaron estas versiones.

Poco después de la medianoche del jueves, la policía informó que las tres hermanas habían sido localizadas sanas y salvas. “Nuestros detectives continuarán la investigación y trabajarán en estrecha colaboración con el Departamento de Servicios Humanos”, señalaron los funcionarios, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del hallazgo.

