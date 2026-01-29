Ryan Wedding fue arrestado en México en operativo encubierto del FBI, revela The Wall Street Journal

A cinco días de la detención de Ryan Wedding en México, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, y que de acuerdo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el exatleta canadiense se entregó en la embajada estadounidense en México, el diario The Wall Street Journal, revela que el arresto se realizó mediante una operación encubierta del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El diario estadounidense destaca que la captura de Ryan Wedding, ha provocado tensiones diplomáticas entre México y el gobieno del presidente Donald Trump.

Según el diario estadounidense, el FBI participó de forma secreta en el operativo del pasado 22 de enero, una acción que se habría mantenido fuera del escrutinio público debido a que las leyes mexicanas prohíben la presencia física de agentes extranjeros en operativos policiales, así como su intervención directa en detenciones o redadas dentro del territorio nacional.

El FBI tras nuevos objetivos en México

El reporte señala que el FBI se encuentra identificando nuevos objetivos en México con el objetivo de llevar a cabo operaciones conjuntas con autoridades mexicanas, una estrategia que, según funcionarios de ambos países citados por el medio, forma parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

No obstante, la presunta participación directa del FBI en la captura de Wedding ha generado inquietud, ya que el operativo habría rebasado los límites legales establecidos para agencias extranjeras en México.

Además, de que la presidenta Sheinbaum ha defendido su discurso de defensa a la soberanía. En reiterads ocasiones la mandataria mexicana ha expresado que su relación con Estados Unidos es de colaboración y coordinación, no de subordinación.

Exclusive: The FBI helped bust an Olympian turned alleged drug lord—and rocked relations with Mexico https://t.co/ulyo45I0S3 — The Wall Street Journal (@WSJ) January 29, 2026

Versiones encontradas sobre la captura de Ryan Wedding

Esta semana, Sheinbaum afirmó que Ryan Wedding se entregó en las instalaciones de la embajada de Estados Unidos en México, citó el mensaje que publicó del embajador Ronald Johnson, en su cuenta de X.

La entrega voluntaria de Ryan Wedding y la cooperación Estados Unidos-Mexicohttps://t.co/uJFAzA5Ciz pic.twitter.com/1SPfU6H3vQ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 23, 2026

Ryan Wedding, exatleta olímpico y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, es acusado por Estados Unidos de tráfico de drogas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, al grado de ser comparado con figuras como “El Chapo” Guzmán o Pablo Escobar.



Mientras que autoridades mexicanas aseguraron que Wedding se entregó de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que en la operación participó el Equipo de Rescate de Rehenes, la misma unidad utilizada en acciones de alto riesgo internacionales.



La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la contradicción entre ambas versiones, pero evitó confrontar directamente al funcionario estadounidense.



“La autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana que había sido una entrega de manera voluntaria”, señaló la mandataria.

La fotografía de Ryan Wedding afuera de la embajada de #EUA en #México el día que se entregó a las autoridades, habría sido generada por #IA, según una investigación de CBC News. #ImagenNoticias tomó una foto en el mismo lugar y encontramos varias diferencias: pic.twitter.com/N1sjP7FrHM — Nacho Lozano (@nacholozano) January 28, 2026





Días después, durante su conferencia del 26 de enero, Sheinbaum reiteró esta postura y mostró una fotografía de una presunta cuenta de Instagram atribuida a Wedding, en la que el propio fugitivo habría anticipado su entrega.

El abogado de Wedding desmiente entrega voluntaria

Sin embargo, The Wall Street Journal citó a Anthony Colombo, abogado del exatleta, quien negó que su cliente se haya entregado voluntariamente y sostuvo que fue arrestado en una operación directa.



“Si el gobierno de Estados Unidos entra unilateralmente en un país soberano y detiene a alguien, es comprensible la preocupación de esa nación”, declaró el abogado Colombo a medios de comunicación a las afueras del tribunal.

Silencio oficial y tensión diplomática

Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta la participación directa del FBI en la detención, ni sobre las implicaciones diplomáticas que este caso podría generar.



El episodio, según el diario estadounidense, refleja la presión creciente en la relación bilateral en materia de seguridad, especialmente ante el contexto político en Estados Unidos y el debate sobre posibles acciones directas contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Los cargos contra Ryan Wedding

El canadiense Ryan Wedding enfrenta 17 cargos, incluyendo asesinato, a los que ya se declaró no culpable. Durante una década, fue uno de los más buscados por el FBI, y gran parte de ese tiempo residió en México, donde operaba una organización criminal dedicada principalmente al tráfico de cocaína desde Colombia hasta Canadá, con rutas que atravesaban México y Estados Unidos.

Según información de autoridades estadounidenses, Wedding fue protegido por el Cártel de Sinaloa durante los años en que estuvo fugado, período en el que logró consolidar su imperio de tráfico de drogas en Norteamérica.

