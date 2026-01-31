Jueza rechaza una solicitud presentada para frenar los operativos de ICE en Minnesota

A pesar de reconocer que existe una alteración en la vida de los ciudadanos de Minnesota desde la implementación de los operativos para detener a inmigrantes, Katherine Menéndez, jueza de Distrito, rechazó la solicitud de una orden de restricción temporal presentada por Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, para detenerlos.

El argumento presentado era que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota violan la Décima Enmienda de la Constitución al presionar ilegalmente al estado a abandonar su política de santuario y cooperar plenamente con las autoridades federales de inmigración.

Sin embargo, a través de un documento de 30 páginas de extensión, la magistrada denegó la opción de frenar de inmediato la denominada Operación Metro Surge, lo cual implica que continuará vigente la acción federal de cumplimiento de la ley migratoria.

“Los demandantes piden al Tribunal que extienda el precedente existente a un nuevo contexto donde su aplicación es menos directa, es decir, a un despliegue sin precedentes de agentes federales de inmigración armados para aplicar agresivamente los estatutos de inmigración. Ninguno de los casos en los que se basan se acerca siquiera a eso.

El Octavo Circuito ha reiterado recientemente que la entrada o una orden judicial que prohíba al gobierno federal hacer cumplir la ley federal impone un daño significativo al gobierno“, escribió.”, escribió.

A los agentes federales a cargo de detener a inmigrantes en Minnesota se le acusa de recurrir a la violencia. (Crédito: John Locher / AP)

Al respecto, Pam Bondi, fiscal general, publicó un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde elogió el falló de la jueza Katherine Menéndez.

“Otra ENORME victoria legal de @TheJusticeDept en Minnesota ahora mismo: un juez de distrito designado por Biden negó el intento del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, de mantener a ICE fuera de Minnesota.

Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la Administración Trump aplique la ley federal en Minnesota”, escribió.

Por su parte, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, emitió un comunicado donde señaló estar decepcionado ante la posición asumida en el tribunal, pero advirtió que continuará luchando hasta que los agentes federales de retiren de la ciudad.

“Esta decisión no cambia lo que la gente de aquí ha vivido: miedo, perturbación y daño causados por una operación federal que, para empezar, nunca tuvo cabida en Minneapolis.

Esta operación no ha traído seguridad pública. Ha traído lo contrario y ha mermado el orden que necesitamos para una ciudad funcional. Es una invasión y debe cesar.

La decisión de hoy es solo un paso en esta demanda. La Ciudad continuará con la demanda para exigir cuentas a la administración Trump”, enfatizó.

