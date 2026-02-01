Berterame sobre Messi, su nuevo compañero: “Siempre es un placer poder coincidir”

El delantero Germán Berterame, nuevo refuerzo del Inter Miami, expresó su entusiasmo por incorporarse al club de la Major League Soccer, destacando tanto el proyecto deportivo como la oportunidad de compartir vestidor con Lionel Messi.

“Siempre es un placer poder coincidir con Leo, pero más allá de eso, el proyecto y el nivel del plantel fue lo que más me motivó a venir“, aseguró Berterame en declaraciones facilitadas por el club.

El proyecto deportivo, la clave del fichaje

Más allá del atractivo de jugar junto a Messi, el atacante señaló que la propuesta institucional fue determinante para dar el salto a la MLS.

“El proyecto que me presentó el club fue clave en la decisión. Es un aire nuevo para mí y para mi familia, y una motivación muy grande poder formar parte de este equipo”, añadió el futbolista argentino-mexicano.

Berterame ocupará una plaza de Jugador Designado (Designated Player) y firmó contrato con el Inter Miami hasta la temporada 2028-29, con opción de extender el vínculo hasta la campaña 2029-30.

Primeros minutos y buenas sensaciones en Medellín

Con el objetivo de integrarse rápidamente al grupo, Germán Berterame viajó a Medellín para unirse a la pretemporada del equipo dirigido por Javier Mascherano.

“Tenía muchas ganas de estar ya con el grupo y empezar a conocer a mis compañeros y al staff. Por eso hice este viaje a Medellín (parta la pretemporada del Inter Miami). Quería sumarme lo antes posible y empezar a sentirme parte del equipo”, afirmó.

El delantero estuvo en el banquillo y tuvo sus primeros minutos en el amistoso ante Atlético Nacional, ingresando al minuto 60 con el dorsal 19, tras la salida de Luis Suárez, quien había marcado el empate cinco minutos antes.

Berterame cerca de su primera asistencia con Inter Miami

Durante su participación, Berterame dejó buenas sensaciones. Al minuto 72, el exjugador de Rayados cedió el balón a Mateo Silvetti, pero la jugada no terminó en gol tras un remate que se fue desviado, privándolo de su primera asistencia con el conjunto de Miami.

Posteriormente, recibió una falta por la banda izquierda, aunque la acción a balón parado no prosperó. El encuentro se resolvió en el tiempo añadido, cuando al minuto 91 llegó el 1-2 definitivo a favor del Inter Miami tras un autogol de Elki Rivero.

Un estreno positivo para Berterame en la era Mascherano

Pese a tratarse de un amistoso, el triunfo significó un impulso anímico para el equipo tras la derrota previa ante Alianza Lima, y dejó una buena impresión inicial de Germán Berterame, quien comienza a integrarse en un proyecto ambicioso liderado por Javier Mascherano y encabezado por figuras como Messi y Suárez.

