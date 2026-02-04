Descubre si hay fondos sin reclamar esperándote en California

El estado de California tiene miles de millones de dólares en dinero y propiedades que no han sido reclamados por sus residentes, y con sus datos y unos sencillos trámites se puede saber si parte de esos recursos le pertenece.

California tiene aproximadamente $15,000 millones de dólares, en dinero o en propiedades, que no han sido reclamados por sus propietarios legítimos. Los residentes desconocen que al consultar una página web, con su nombre y apellido, puede saber si pueden reclamar parte de esos fondos.

“Este dinero que está ahí lo estamos resguardando en la Oficina de la Contralora, y queremos reunificarlo con sus legítimos dueños”, dijo en una entrevista con la cadena Telemundo Mariana Carine, de la Oficina de la Contralora Estatal de California.

En el caso del condado de Los Ángeles, los fondos por reclamar ascienden a $2,535 millones de dólares. En el condado de Riverside son $926 millones; en el condado de Orange, ascienden a $910 millones; en San Bernardino, de $552 millones, y en Santa Bárbara, de $91 millones de dólares.

Para verificar si tiene dinero pendiente por reclamar, lo único que tiene que hacer cualquier persona o empresa es ingresar a este enlace para realizar la consulta.

En la página web, se debe colocar el nombre y apellido para saber si tiene la posibilidad de reclamar alguna propiedad o dinero. En caso de que su nombre aparezca, deberá comprobar su identidad y seguir unos pasos sencillos.

Si tiene alguna propiedad o dinero disponible para reclamar, después de hacer el trámite deberá tener paciencia, porque el tiempo para recibirlo puede ser aproximadamente de seis meses para ser procesado.

Los montos pueden variar de un caso a otro, y según los funcionarios estatales, pueden llegar a miles de dólares.

“Hay gente que tiene dinero de un divorcio, por ejemplo, o de herencias. Tenemos gente que no sabía que tenía una herencia, y esas cantidades pueden aumentar más”, agregó Carine.

Respecto a los casos más frecuentes por los que los residentes tienen dinero pendiente por reclamar, puede ser por cuentas bancarias que olvidaron tener, o por cheques que nunca acudieron a cambiar. También puede ser por depósitos de algún servicio, como la luz o el agua.

Los funcionarios estatales aclararon que no se tiene un tiempo específico para que las personas puedan reclamar el dinero o las propiedades.

